La historia de Laurent Simons el adolescente que ya es doctor en física

Laurent Simons, también conocido como el pequeño Einstein de Bélgica, es un adolescente genio que a sus 15 años de edad logró terminar su doctorado en Física Cuántica en tiempo récord.

El joven genio tiene un propósito en mente que ha sorprendido a más de uno, pues pretende alargar la vida humana, tanto como sea posible, con la esperanza de que los niños no pierdan a sus abuelos. Te contamos su historia.

Laurent Simons, así es la vida del Einstein de Bélgica

Laurent Simons tiene 15 años de edad y nació en Ostende, Bélgica, en 2010. A los cuatro años ingresó a la escuela primaria y, luego de que sus maestros se dieran cuenta de que tenía un ritmo cognitivo distinto al de sus compañeros, fue sometido a un test de inteligencia con lo que descubrieron que tenía un IQ de 145.

A los seis años de edad, Laurent Simons comenzó a cursar la escuela secundaria, que terminó en solo dieciocho meses. Más tarde, a los 11 años de edad terminó la licenciatura en física, lo que le llevó solo nueve meses. A los 12 años, el joven terminó la maestría en Física Cuántica y comenzó un doctorado.

El sueño de Laurent Simons: Quiero ayudar a otros niños para que no pierdan a sus abuelos”

No hay nada que un niño quiera más en este mundo que a sus abuelos. Y este, fue precisamente el motor que impulsó a Laurent Simons en sus estudios y propósito en su vida. Cuando era más pequeño, el Einstein de Bélgica vio enfermar a sus abuelos del corazón y quiso encontrar una forma de ayudarlos.

“Quiero ayudar a otros niños para que no pierdan a sus abuelos”, confesó en una entrevista con la periodista georgiana Nini Barbaqadze.

Por esta razón, el objetivo de este Einstein de Bélgica es prolongar la vida humana, para lo cual planea diseñar órganos artificiales que puedan reemplazar a los dañados. Un sueño que lo mantiene trabajando y colaborando con proyectos internacionales.

