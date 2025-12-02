Britney Spears cumple 44 años; estas son las crisis que han marcado su vida

Britney Spears está celebrando su cumpleaños 44. Aunque la princesa del pop sigue siendo un ícono en la historia de la música y cada día gana muchos más seguidores, hace ya varios años que se alejó de los espectáculos sold out y de los paparazzis que, en algún momento, le generaron una de las crisis más demoledoras de su vida .

¿Qué hace actualmente Britney Spears?

La tutela de Britney Spears terminó en 2021, desde entonces, la intérprete de Baby One More Time retomó su vida, el contacto con sus hijos y sus redes sociales, donde eligió ser invertida, valiente y libre.

A sus 44 años, Britney Spears festeja su libertad y aunque ya no brilla en el escenario, se mantiene en contacto con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde comparte contenido como bailes divertidos y de su estilo de vida. No obstante, este simo contenido la sigue convirtiendo en blanco del escrutinio público, sobre todo, por quienes siguen opinando acerca de su salud mental.

Las crisis que marcaron la vida de Britney Spears

A lo largo de sus 44 años, la cantante y actriz vivió algunas crisis de salud mental que marcaron su vida; por ejemplo, la depresión post parto y el episodio en el que decidió raparse la cabeza.

Depresión post parto

En 2023, Britney Spears publicó un libro autobiográfico, The Woman in Me, en el que reveló detalles de las crisis de salud mental que tuvo en su vida, que derivaron en la estricta tutela que ejerció su padre sobre ella durante 14 años.

Britney Spears tuvo dos hijos, Jayden y Sean Preston, con su exmarido Kevin Federline. En ese entonces, la famosa sufrió una depresión post parto que nunca trató.

“Desafortunadamente, en esa época no se hablaba de salud mental como se hace ahora”, escribe Spears. “Espero que cualquier nueva madre que lea esto y esté pasando por un momento difícil busque ayuda pronto”.

Britney Spears se rapó la cabeza

La depresión que le desarrolló su embarazo, aunado a los problemas con su pareja y la obsesión de los paparazzis por la princesa del pop, derivaron en una crisis de salud mental que la convirtieron en una bomba de tiempo. Fue en 2007 cuando la famosa entró a una peluquería y, frente a las lentes de los paparazzis, decidió raparse.

“Me encontraba acorralada. Fui perseguida, como siempre, por estos hombres esperando que hiciera algo que pudieran fotografiar. Esa noche les di material, afeitar mi cabeza fue una manera de decir al mundo: jódete”, se lee en su libro de memorias.

Después de esa escena que acaparó titulares comenzó la tutela, la cuál en ese momento, Britney consideró necesaria. “Lo hice por mis hijos”, confesó la cantante en su libro.

Finalmente, después de más de una década de abusos por parte de su padre, quien también al separó de sus hijos, Britney Spears recuperó su libertad, gracias al movimiento "#FreeBritney” iniciado por sus seguidores.

Tras la tutela, Britney Spears se casó con Sam Asghari en 2022. La pareja se separó oficialmente en agosto de 2023.

