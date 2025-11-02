Tercer eliminado de la Granja VIP; así reaccionaron las redes sociales

En la tercera Gala de Eliminación de La Granja VIP hubo cuatro famosos nominados luego de que el Viernes de Traición, Sergio Mayer Mori no pudo decidirse por un compañero para que quedara nominado y ocupara el lugar de Manola Díez.

De esta manera, los nominados de la semana fueron: Kike Mayagoitia, Eleazar Gómez, OMAHI y Lis Vega. Sin embargo, tras las votaciones del público eligió que el granjero que quedó eliminado este domingo 2 de noviembre y regresó a casa es: OMAHI .

El público eligió al tercer eliminado de la Granja VIP

Estas semana el público de La Granja VIP tuvo que elegir al granjero que dejaba el reality de TV Azteca de entre cuatro nominados. Dos de ellos quedaron nominados luego de que Sergio Mayer Mori tuvo que elegir al tercer nominado únicamente entre los peones.

Esta decisión de la producción del reality que desconcertó a Sergio Mayer Mori fue un castigo a las faltas que cometieron los peones, entre ellas, que nunca se levantaron temprano para atender a los animalitos de la granja.

A pesar que Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia sintieron que fue una decisión injusta, el más molesto fue OMAHI, quien incluso no aceptó ponerse su disfraz para participar en la fiesta de Día de Muertos. Luego de cerradas las votaciones, el eliminado de la tercera semana de La Granja VIP México es: OMAHI.

Los mejores memes del tercer eliminado de La Granja VIP

Estas son las primeras impresiones de los internautas a la eliminación de OMAHI en la tercera semana de La Granja VIP.

#LaGranjaVIP la mayor decepción de este reality, le quitó un lugar a alguien que si hubiera aprovechado esto y no hubiera desperdiciado 3 semanas de su vida , así lo dijo el. Fuera Jumanji! pic.twitter.com/m3IAekLzij — servando zapata (@asinoticias) November 3, 2025

¿Quiénes son los peones de la Granja VIP de la cuarta semana?

Como cada semana, en la Gala de Eliminación, los granjeros deben de votar por quienes consideran que deben de ser los peones de la cuarta semana. Los peones son los encargados de cuidar a los animales de la granja, de alimentar a los granjeros, cuidar las plantas y otras actividades.

Además, deben de dormir en el granero, bañarse afuera y dormir en camas de paja. Los peones de la cuarta semana son:

Lola Cortés

Lis Vega

El Patrón

La Bea

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

Debes entrar a la página oficial del reality show , o escanear el código QR que aparecerá en la televisión, o en la transmisión de Disney Plus, según sea el caso.

Deberás descargar la aplicación oficial para poder votar.

Tienes derecho a 10 votos diarios.

Recuerda que el voto es positivo.

