Brilla Fest 2025: Fechas, precio de boletos y cómo llegar al festival navideño con tren mágico cerca de CDMX

¿Listo para el tren mágico? La magia de la Navidad está a punto de llegar a Puebla para dar vida a la famosa villa iluminada del Brilla Fest 2025. Un oso de peluche gigante completamente iluminado te dará la bienvenida al mejor festival navideño a solo 3 horas de la CDMX.

El Brilla Fest 2025 es una de las escapadas imperdibles de la temporada navideña, por eso, en adnNoticias te tenemos todos los detalles de este hermoso festival de luces en el que conseguirás las fotos perfectas para el Instagram.

¿Qué es el Brilla Fest de Atlixco?

El Brilla Fest es un festival que desborda espíritu navideño, en el que abundan las luces, el color, un tren iluminado y muchas sorpresas que te harán sentir toda la magia de la Navidad.

Aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles acerca del evento, se sabe que los asistentes al Brilla Fest 2025 disfrutarpan del gran Desfile de Nikolaus, podrán dar un paseo en tren El Expreso de Nikolaus, subir al Puente de los Enamorados e incluso podrán conocer el Castillo de Santa Claus, también conocido como Papá Noel.

¿Dónde está la Villa Iluminada con el tren mágico de Puebla? Fechas y precios

La famosa villa iluminada de Puebla se encuentra en Atlixco, considerado Pueblo Mágico desde 2015, que se encuentra a solo 3 horas de la CDMX y 40 minutos de la ciudad de Puebla.

Además del Brilla Fest, Atlixco cuenta con atractivos como el kiosko de dos pisos en el centro, el Templo de San Francisco y el Cerro de San Miguel con su espectacular mirador.

El Brilla Fest 2025 está a punto de empezar, por eso en adnNoticias te dejamos las fechas y los precios de los boletos para que te organices con tiempo:

Fechas: Del 14 de noviembre de 2025 al 3 de enero de 2026.

Sede: Xtremo Parque, calle 6 Sur S/N, Aerodrómo de Atlixco , Puebla, México

, Puebla, México Boleto clásico $495 pesos: Entrada a la villa, Casa de las Galletas, Gran Desfile de Nikolaus

Entrada a la villa, Casa de las Galletas, Gran Desfile de Nikolaus BoletoEspecial $660 pesos: Entrada a la villa, Casa de las Galletas, Gran Desfile de Nikolaus (gradas), Tunel Giratorio, tren

Entrada a la villa, Casa de las Galletas, Gran Desfile de Nikolaus (gradas), Tunel Giratorio, tren El boleto VIP tiene un costo de $1320 pesos: Entrada a la villa, Casa de las Galletas, Gran Desfile de Nikolaus (preferente), Tunel Giratorio, tren, Zona VIP con uan copa de vino y Bosque Encantado 3D.

Este es el ENLACE de compra en Ticketmaster.

Cómo llegar al Brilla Fest en autobús:

No hay autobuses directos de Ciudad de México a Atlixco. Así que lo que tienes que hacer es tomar uno hacia Puebla, que salen desde la TAPO. Te recomendamos elegir una ruta que te deje en la Central de Autobuses CAPU, en Puebla, pues desde ahí sí puedes tomar un autobús con destino a Atlixco .

¿Cómo llegar al Brilla Fest en auto?

Primero, toma la autopista México–Puebla. Desde Puebla a Atlixco son como 40 minutos y deberás tomar la salida que te dirige al Pueblo Mágico.

Escápate de la CDMX y llénate de todo el espíritu navideño en la espectacular villa iluminada de Atlixco, Puebla.

