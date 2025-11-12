VIDEO: Dua Lipa rompe el internet con su interpretación de “Tu tanta falta de querer”

¿Dua Lupa cantando en español? Así como lo lees, durante su más reciente concierto en el Estadio Nacional de Chile, Dua Lipa dejó sin aliento a miles de asistentes al interpretar “Tu falta de querer”, uno de los temas más emblemáticos de Mon Laferte.

Un video viral captó el momento en el que la cantante británica, conocida por éxitos como Levitating y Dance The Night, mostró que domina el español y logró una gran conexión emocional con el público del país natal de la famosa cantautora Mon Laferte.

Dua Lipa interpreta un éxito de Mon Laferte y rompe las redes sociales

El video rápidamente se viralizó en TikTok y X (antes Twitter), y acumuló millones de reproducciones en pocas horas. Fanáticos chilenos y latinos quedaron verdaderamente sorprendidos por lo bien que Dua Lipa pronuncia el español y por su sensibilidad al cantar un tema tan especial de la famosa chilena.

Definitivamente, la británica logró sorprender a sus fans de habla hispana que valoraron muchísimo este icónico tributo a una de las artistas más queridas de Chile y con gran reconocimiento a nivel internacional.

Así reaccionó Mon Laferte a la interpretación de Dua Lipa

Tras la avalancha de comentarios en redes, Mon Laferte no tardó en reaccionar. A través de una historia en Instagram, la cantante chilena compartió el clip con emoticones de lágrimas y corazones, demostrando su sorpresa y gratitud hacia el gesto de Dua Lipa.

“Qué emoción escuchar a Dua Lipa cantar esta canción que tanto amo”, escribió.

Los fans celebraron el gesto y resaltaron cómo la música trasciende fronteras. Con este homenaje, la estrella británica no solo se echó a la bolsa a su público hispano, sino que posicionó como una de las artistas más queridas del momento.

