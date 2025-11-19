La canción emblemática que podría cantar Dua Lipa en su concierto en la CDMX

Los conciertos de Dua Lipa por latinoamérica se están convirtiendo en un verdadero suceso, pues la famosa cantante británica ha sorprendido a sus fans latinos rindiendo homenaje a intérpretes icónicos de cada país que pisa; por esta razón, sus fans mexicanos ya se preguntan: ¿cuál será la canción emblemática y ¡totalmente en español! que la famosa interpretará en su concierto en México.

Y es que, además del hermoso detalle de rendir homenaje a grandes artistas latinos, Dua Lipa ha sorprendido por su perfecta pronunciación en español. Si te has perdido las impactantes interpretaciones en español de la cantante británica, sigue leyendo porque en adn Noticias te tenemos todos los detalles.

🎤 DUA LIPA DESLUMBRÓ EN RIVER Y CANTÓ “DE MÚSICA LIGERA” -

La cantante británica inauguró con éxito su “Radical Optimism Tour” en un estadio River Plate repleto. -

Momento sublime!!!@DUALIPA #River #Argentina #MusicaLigera pic.twitter.com/nq04prEPSE — FM La Marea (@FMLaMarea) November 8, 2025

¿Cuál es la canción en español que Dua Lipa cantará en su concierto en México?

Tras su paso por Chile y Argentina, el concierto de Dua Lipa en México ha generado gran expectativa entre sus fans, que ya se preguntan: ¿cuál será la canción que la británica seleccionó para consentir a sus fans en el Estadio GNP Seguros de la CDMX?

En redes sociales, se ha viralizado una supuesta pista que podría revelar cuál es la canción que Dua Lipa eligió para interpretar en la parada en México del ‘Radical Optimism Tour’. Y es que ha trascendido que su equipo solicitó los derechos para cantar ‘Querida’ de Juan Gabriel, uno de los temas más emblemáticos y queridos por el público mexicano.

Dua Lipa cantando “Música Ligera” en Buenos Aires, Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/IA4TgJCvx2 — Indie 505 (@Indie5051) November 8, 2025

No obstante, como la famosa tiene programadas tres presentaciones en México, también suenan fuerte opciones como Natalia Lafourcade, Luis Miguel, Amanda Miguel, Belanova y hasta José José. ¿Cuál es tu favorito?

Aunque aún no se ha confirmado nada, la verdad es que cualquiera de estas opciones llenan de emoción a los fans que ya esperan el gran momento de vivir la experiencia que disfrutaron los fans chilenos, donde la británica interpretó uno de los temas icónicos de Mon Laferte o en Argentina, donde Dua Lipa rindió homenaje a Soda Stereo.

¿Cuándo es el concierto de Dua Lipa en México?

Dua Lipa dará tres conciertos en la Ciudad de México en diciembre de 2025: el 1, 2 y 5 de diciembre. Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros.

La última visita de Dua Lipa a México fue en 2022; en ese entonces, la cantante se presentó en este mismo recinto, cuando aún mantenía el nombre de Foro Sol. En Nuevo Léon, su concierto fue en el Estadio Banorte, de Monterrey.

