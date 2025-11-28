Dirección, fechas y todo lo que debes saber sobre la taquería de Dua Lipa en la CDMX

¿Dua Lipa, hermana, ya eres mexicana? La cantante británica llegará a la Ciudad de México (CDMX) con más que música: como parte de su gira Radical Optimism Tour, anunció la apertura de una taquería pop‑up llamada "La Dua", pensada para sus fans y para quienes quieran vivir una experiencia distinta.

¿Dónde y cuándo abrirá?

Dirección: Avenida Michoacán 93, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX — dentro del local habitual Los Caramelos.

Fechas de operación: del lunes 1 al viernes 5 de diciembre de 2025.

Horario: de 12:00 del día a 12:00 de la noche.

La apertura coincide con los días en que Dua Lipa ofrecerá sus conciertos en el estadio GNP, lo que lo convierte en un espacio ideal para quienes asistan a sus presentaciones.

Menú de la taquería de Dua Lipa en CDMX

Más allá de ser una taquería tradicional, el espacio busca ofrecer una experiencia temática e inmersiva inspirada en la artista. Entre lo que se incluye:

Un menú especial llamado paquete "La Dua" por $249 pesos.

El paquete incluye:



Taco "Radical Optimism" (caramelo con queso)

Taco "Houdini" (chicharrón)

Taco "María" (arrachera)

Consomé "Illusion"

Una bebida a elegir: agua de pepino, caguamita o mini margarita (esta última solo para mayores de edad).

Ambiente temático: música de la artista, decoración alusiva, zonas para fotos, y venta de souvenirs/merch oficial para fans.

🚨 TAQUERIA DUA LIPA EN CDMX 🚨



Dua Lipa, por medio de redes sociales, anunció que abrirá su propia taquería en CDMX Taquería ‘La Dua’, todo esto como parte de su visita a México con la gira Radical Optimism Tour. 🌮✨



