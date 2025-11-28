Dirección, fechas y todo lo que debes saber sobre la taquería de Dua Lipa en la CDMX
Este espacio es ideal para que te reúnas con tus amigos y entren en ‘mood’ antes del concierto, checa los detalles.
¿Dua Lipa, hermana, ya eres mexicana? La cantante británica llegará a la Ciudad de México (CDMX) con más que música: como parte de su gira Radical Optimism Tour, anunció la apertura de una taquería pop‑up llamada "La Dua", pensada para sus fans y para quienes quieran vivir una experiencia distinta.
¿Dónde y cuándo abrirá?
- Dirección: Avenida Michoacán 93, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX — dentro del local habitual Los Caramelos.
- Fechas de operación: del lunes 1 al viernes 5 de diciembre de 2025.
- Horario: de 12:00 del día a 12:00 de la noche.
La apertura coincide con los días en que Dua Lipa ofrecerá sus conciertos en el estadio GNP, lo que lo convierte en un espacio ideal para quienes asistan a sus presentaciones.
Menú de la taquería de Dua Lipa en CDMX
Más allá de ser una taquería tradicional, el espacio busca ofrecer una experiencia temática e inmersiva inspirada en la artista. Entre lo que se incluye:
Un menú especial llamado paquete "La Dua" por $249 pesos.
El paquete incluye:
- Taco "Radical Optimism" (caramelo con queso)
- Taco "Houdini" (chicharrón)
- Taco "María" (arrachera)
- Consomé "Illusion"
- Una bebida a elegir: agua de pepino, caguamita o mini margarita (esta última solo para mayores de edad).
Ambiente temático: música de la artista, decoración alusiva, zonas para fotos, y venta de souvenirs/merch oficial para fans.
