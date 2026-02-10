¡Disfruta el Mundial 2026! Pantalla Samsung 75 Pulgadas con más de 6 mil pesos de descuento en Walmart

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, los aficionados al futbol comienzan a preparar el escenario ideal para no perderse ningún partido de la Selección Mexicana. En este contexto, Walmart lanzó una atractiva oferta en pantalla de gran formato, pensada para quienes buscan una experiencia envolvente desde casa: La televisión Samsung de 75 pulgadas 4K Smart Crystal UHD (modelo UN75U8000FFXZX) está en remate.

Esta TV ofrece resolución 4K UHD para imágenes nítidas y vibrantes, tecnología Crystal para colores intensos, y funciones Smart que permiten streaming directo de partidos y repeticiones. Ideal para vivir la emoción de la justa mundialista en casa, como si estuvieras en el estadio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio de la pantalla Samsung 75 Pulgadas

Actualmente, este modelo se encuentra con un precio rebajado de $12,990.00 pesos, cuando antes costaba $19,139.00, lo que representa un ahorro de $6,149.00 pesos. Además, Walmart ofrece la posibilidad de adquirirla hasta en 20 meses sin intereses, con pagos de $649.50 pesos mensuales, facilitando el acceso a tecnología de última generación. Puedes conseguir la oferta aquí .

Características de la pantalla Samsung de 75 pulgadas

Mega Contrast: La función Mega Contrast optimiza la profundidad y riqueza de los negros y blancos, ofreciendo imágenes con mayor realismo y detalle.

UHD dimming: La tecnología UHD Dimming divide la pantalla en zonas para ajustar con precisión el brillo, el color y el contraste, logrando escenas más nítidas y vibrantes.

Contrast enhancer: Contrast Enhancer ajusta automáticamente el contraste para dar mayor sensación de profundidad, haciendo que cada imagen se perciba más intensa y envolvente.

La television Samsung UN75U8000FFXZX de 75 pulgadas redefine la experiencia de entretenimiento en el hogar con una impresionante resolución 4K UHD que ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y detalles realistas en cada escena. Equipada con la avanzada tecnología de procesamiento Crystal Processor 4K, esta pantalla optimiza automáticamente la calidad de imagen y sonido para brindarte una experiencia envolvente. Su diseño elegante y ultradelgado se integra perfectamente en cualquier espacio, mientras que su plataforma Smart TV con Tizen permite acceder fácilmente a tus aplicaciones favoritas como Netflix, YouTube y Disney+. Además, con funciones como control por voz, compatibilidad con asistentes inteligentes y múltiples puertos HDMI y USB, esta televisión no solo ofrece entretenimiento, sino también conectividad y conveniencia en un solo equipo. Ideal para quienes buscan calidad, tamaño y tecnología de punta en un solo producto.

Fechas Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Por primera vez en la historia, el torneo contará con 48 selecciones (en lugar de 32) y será organizado conjuntamente por tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá.



Inauguración: Jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México), con el partido inaugural de la Selección de México.

Gran final: Domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium).

Partidos: Se disputarán un total de 104 encuentros a lo largo de 39 días.

Sedes: El torneo se repartirá en 16 ciudades: 11 en EE. UU., 3 en México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto, Vancouver).

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.