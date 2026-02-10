Lanzan promo del iPhone 17 Pro, a solo 1650 pesos al mes en AT&T México
El iPhone 17 Pro llega a AT&T México con mensualidades de 1,650 pesos y plan premium incluido para navegación ilimitada, pero la promoción acaba pronto.
AT&T México lanzó una promoción especial para el iPhone 17 Pro , uno de los dispositivos más esperados de Apple, con mensualidades desde 1,650 pesos. La oferta ya está disponible en su portal oficial y aplica al contratar el Plan Titanio, uno de los más completos de la compañía.
La estrategia busca ampliar el acceso a tecnología premium mediante financiamiento accesible, en un contexto donde los precios de smartphones de gama alta siguen en aumento.
Promoción actual del iPhone 17 Pro en AT&T México
La operadora permite adquirir el equipo en pagos mensuales fijos sin intereses. El esquema facilita a los usuarios estrenar el nuevo modelo sin realizar un desembolso elevado. La promoción permite obtener el iPhone 17 Pro de 256 GB por solo 1,650 pesos mexicanos al mes, financiado a 24 meses, al contratar o renovar el plan Titanio.
Esto incluye el costo del equipo integrado en el pago mensual, haciendo que sea más fácil acceder a este modelo premium de Apple, conocido por su rendimiento superior, cámara avanzada y diseño duradero.
Esta modalidad responde a la demanda de dispositivos de alto rendimiento con planes flexibles de pago.
Detalles de la oferta y beneficios del Plan Titanio
El plan incluye datos prácticamente ilimitados, llamadas y mensajes sin costo adicional, además de beneficios en roaming.
Expertos en telecomunicaciones señalan que este tipo de paquetes elevan la competitividad del mercado móvil en México.
Requisitos para acceder a la promoción
Los clientes deben contratar el Plan Titanio y pasar evaluación crediticia. La oferta aplica tanto para nuevos usuarios como para renovaciones.
Esto amplía el alcance de la promoción a una base amplia de consumidores.
Vigencia y cómo aplicar
La promoción es por tiempo limitado y se gestiona directamente en el sitio oficial de AT&T: https://www.att.com.mx/promociones/
Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple
Se recomienda verificar disponibilidad y condiciones antes de finalizar la compra.
