Lanzan promo del iPhone 17 Pro, a solo 1650 pesos al mes en AT&T México

AT&T México lanzó una promoción especial para el iPhone 17 Pro , uno de los dispositivos más esperados de Apple, con mensualidades desde 1,650 pesos. La oferta ya está disponible en su portal oficial y aplica al contratar el Plan Titanio, uno de los más completos de la compañía.

La estrategia busca ampliar el acceso a tecnología premium mediante financiamiento accesible, en un contexto donde los precios de smartphones de gama alta siguen en aumento.

Promoción actual del iPhone 17 Pro en AT&T México

La operadora permite adquirir el equipo en pagos mensuales fijos sin intereses. El esquema facilita a los usuarios estrenar el nuevo modelo sin realizar un desembolso elevado. La promoción permite obtener el iPhone 17 Pro de 256 GB por solo 1,650 pesos mexicanos al mes, financiado a 24 meses, al contratar o renovar el plan Titanio.

Esto incluye el costo del equipo integrado en el pago mensual, haciendo que sea más fácil acceder a este modelo premium de Apple, conocido por su rendimiento superior, cámara avanzada y diseño duradero.

Esta modalidad responde a la demanda de dispositivos de alto rendimiento con planes flexibles de pago.

Detalles de la oferta y beneficios del Plan Titanio

El plan incluye datos prácticamente ilimitados, llamadas y mensajes sin costo adicional, además de beneficios en roaming.

Expertos en telecomunicaciones señalan que este tipo de paquetes elevan la competitividad del mercado móvil en México.

Requisitos para acceder a la promoción

Los clientes deben contratar el Plan Titanio y pasar evaluación crediticia. La oferta aplica tanto para nuevos usuarios como para renovaciones.

Esto amplía el alcance de la promoción a una base amplia de consumidores.

Vigencia y cómo aplicar

La promoción es por tiempo limitado y se gestiona directamente en el sitio oficial de AT&T: https://www.att.com.mx/promociones/

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple

Se recomienda verificar disponibilidad y condiciones antes de finalizar la compra.

