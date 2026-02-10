Amazon rebaja 30% el precio de la tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra con 512 GB y 90 días gratis de música

Actúa como un regalo premium y funcional, la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra AI se coloca como una de las opciones más atractivas de Amazon rumbo a San Valentín, sobre todo por su descuento del 30%, que deja su precio en 18 mil 999 pesos, frente a los casi 27 mil de lista.

A esto se suma una promoción adicional: 90 días gratis de Amazon Music, ideal para complementar la experiencia multimedia.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra en oferta por San Valentín: ¿vale la pena?

La Galaxy Tab S11 Ultra destaca por su pantalla de 14.6 pulgadas, una de las más grandes del mercado en tablets, pensada tanto para el entretenimiento como para el trabajo.

Su diseño es más delgado y ligero, lo que la vuelve práctica para llevarla a la oficina, la escuela o incluso para ver series y películas en pareja durante una cena en casa.

Con 512 GB de almacenamiento, este modelo es ideal para quienes guardan documentos pesados, videos en alta resolución, ilustraciones o aplicaciones profesionales sin preocuparse por el espacio.

Además, funciona con Android 15, lo que garantiza compatibilidad con las apps más recientes y un mejor rendimiento a largo plazo.

¿Qué funciones con inteligencia artificial incluye la Galaxy Tab S11 Ultra?

Uno de los principales atractivos de esta tablet es la integración de herramientas de inteligencia artificial. Entre ellas destaca AI-Sketch, pensada para transformar ideas rápidas en bocetos más elaborados, algo muy útil para diseñadores, estudiantes de arquitectura o creativos.

También incorpora Writing Assist, una función que facilita la toma de apuntes, corrección de textos y organización de ideas, ideal para quienes estudian o trabajan desde casa. Estas herramientas convierten a la Galaxy Tab S11 Ultra en un dispositivo productivo y no solo de consumo.

Samsung DeX y productividad: una tablet que reemplaza la laptop

Gracias a Samsung DeX, la tablet puede usarse como si fuera una computadora, con ventanas, multitarea y compatibilidad con teclado y mouse. Esto la vuelve una opción atractiva para quienes buscan regalar tecnología útil y no solo un gadget de entretenimiento.

La calidad de imagen también es un punto fuerte: ofrece brillo mejorado y colores envolventes, lo que mejora la experiencia al ver películas, editar fotos o realizar videollamadas.

