EXCLUSIVA: Mexicanas que cruzaron el Atlántico a remo cuentan cómo fue su hazaña en el mar

En los últimos días, Eugenia Méndez, Lucila Muriel, Ana Lucía Valencia y Andrea Gutiérrez se han convertido en tendencia por ser el primer grupo de mujeres mexicanas que cruzaron el océano Atlántico a remo, sin ninguna clase de motor, más que su valor y tenacidad. Adn Noticias, tuvo la oportunidad de platicar con tres de ellas y nos contaron los desafíos que implicó esta hazaña.

Para las cuatro jóvenes de Oceánida, cruzar el Atlántico tenía un propósito mucho más profundo que simplemente lograr esta hazaña, ellas pretendían dejar un mensaje de fuerza, valor y resiliencia porque entienden que cada mujer enfrenta su propio océano.

Cuatro mujeres mexicanas atravesaron el oceáno Atlántico a remo. |Lucila Muriel

Los desafíos de cruzar el Atlántico a remo

En entrevista con adn Noticias, Eugenia Méndez, Ana Lucía Valencia y Lucila Muriel nos platicaron acerca del nacimiento de Oceánida, un proyecto que Eugenia pensó y creó con la esperanza de reunir un grupo de mujeres valientes, guerreras, decididas a cumplir sus metas y apoyar a causa que promuevan la igualdad de género y la conservación de los mares .

Con el propósito de participar en la carrera extrema World’s Toughest Row, que consiste en atravesar el Atlántico a remo, las cuatro integrantes de Oceánida se prepararon durante cuatro años para la prueba. A pesar de ser atletas extremos y tener conocimientos para navegar en velero, ninguna de ellas sabía remar, por lo que comenzaron a prepararse para alcanzar esta meta.

Tras embarcar en Las Islas Canarias en España, las cuatro comenzaron a remar durante 45 días hasta completar un viaje de 4,800 kilómetros.

Mujeres mexicanas remaron por 45 días a través del Océano Atlántico.|Lucila Muriel

La sororidad que las ayudó a sobrevivir

Durante la entrevista, Ana nos platicó que existieron momentos difíciles en los que ya no querían seguir. Sin embargo, lo que me hacía sacar fuerzas para continuar era saber que mis compañeras estaban afuera esperando que las relevara. Durante la travesía, las cuatro se turnaron cada dos horas para remar.

Las jóvenes confesaron que, desde luego existieron los roces, pues es normal en la convivencia diaria, sobre todo, bajo circunstancias de alta exigencia, sin embargo, el saber que se necesitaban para sobrevivir, las impulsaba a resolver los problemas y apoyarse.

En una situación de supervivencia como la que enfrentaron, el trabajo en equipó se volvió crucial.

Las causas que apoya Oceánida

Las cuatro integrantes de Oceánida realizaron esta proeza con 2 importantes grupos de mujeres en mente: Fondo Guadalupe MUSALEM y Sirenas de Natividad.

El Fondo Guadalupe MUSALEM es una organización que apoya a mujeres jóvenes indígenas y afroamericanas de las zonas rurales de Oaxaca con el objetivo de ayudarlas a continuar sus estudios de escuela secundaria y universidad.

Por su parte, Sirenas de Natividad es un grupo de mujeres buzas, residentes de una comunidad pesquera de la Isla de Natividad en Baja California Sur. Ellas se dedican a realizar monitoreos biológicos y oceanográficos con el fin de preservar sus refugios pesqueros y ecosistemas marinos.

Las mujeres de Oceánida son un ejemplo de resistencia, fuerza y resiliencia. |Lucila Muriel | Oceánida

El mensaje de Oceánida para las mujeres mexicanas

Tras vivir una experiencia única en el océano Atlántico, Eugenia, Ana y Lucila reflexionaron acerca del mensaje que pretendían compartir con las mujeres mexicanas. Pues, las dificultades que tuvieron que enfrentar como la lluvia, el calor, las olas de hasta 6 metros, los encuentros con animales marinos, les hicieron recordar la importancia del apoyo entre mujeres que finalmente las mantuvo a flote.

La fuerza física era importantísima para resistir una competencia tan exigente, pero a veces lo fue mucho más la resistencia mental, la capacidad de resolución de conflictos, la amistad, el ponerse en los zapatos de la otra, la inteligencia emocional y el saber que el bienestar de la otra dependía del apoyo mutuo.

Por esta razón, la lucha de las mujeres de Oceánida en el mar, resonó con miles de mujeres mexicanas que enfrentan cada día las inclemencias de su propio océano: madres solteras, mujeres indígenas, mujeres privadas de su libertad, entre muchas otras situaciones complicadas.

Por esta razón, Ana , Eugenia y Lucila hicieron suya una frase de una carta que les escribieron mujeres privadas de su libertad en una cárcel femenil.

“Ellas decían que al pensar en nosotras, se recordaban a sí mismas, en su propio proceso, que aunque estés en la tormenta siempre sale el sol”, compartió Ana. “ Y eso nos tocó mucho allá afuera. Una vez nos tocó cinco días de lluvia sin parar, no vimos el sol. Pero sí salió el sol y eso nos tocó mucho el corazón”.

Finalmente, todas ellas esperan que las mujeres mexicanas recuerden que “aunque haya momentos en los que la tormenta sea tan negra que no veas tus manos, siempre sale el sol”.

