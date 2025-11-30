¡Ya está en México! Dua Lipa causa euforia; fans la captan en salida romántica con su novio

Dua Lipa ya se encuentra en México, lista para sorprender a sus fans con el show de su Radical Optimism World Tour, que incluye una canción tributo a cada país latino que ha pisado. Recientemente, la exitosa cantante británica rindió tributo a Shakira, cantando Antología durante su concierto en Colombia.

Ahora, la famosa pretende repetir el éxito de Colombia, Argentina, Chile, entre otros en México, país al que llegó muy bien acompañada. Dua Lipa se convirtió en tendencia antes de su concierto en México porque varios fans lograron captarla en su restaurante favorito en la CDMX y en plena salida romántica con su novio, Callum Turner. Te contamos todos los detalles.

Captan a Dua Lipa en su restaurante favorito de la CDMX y en salida romántica

Dua Lipa ya está en México y antes de pisar el escenario del Estadio GNP, la británica fue a comer mariscos en su restaurante favorito, Contramar, en la colonia Roma, en la CDMX. La intérprete de Don't start now apareció luciendo un conjunto azul marino, en compañía de su prometido Callum Turner. Inmediatamente, los fans que la reconocieron, aprovecharon el momento para subir imágenes de la famosa en redes sociales.

Más tarde, algunos fans lograron captar a Dua Lipa y a su novio Callum Turner sacando los prohibidos en un bar de Coyoacán. La pareja luce muy enamorada a casi un año de haberse comprometido, en la Navidad de 2024.

Dua Lipa rindió tributo a Shakira en Colombia; ¿qué cantará en México?

Pero, además de su llegada a México, otra de las razones por las que Dua Lipa se ha convertido en viral es el famoso tributo en español que ha hecho en cada uno de sus conciertos en Latinoamérica. En su reciente visita a Colombia, la famosa sorprendió a sus fans con una interpretación magistral de Antología, uno de los temas más icónicos de Shakira.

Por esta razón, los fans mexicanos de la británica están a la expectativa y tratando de descubrir cuál será la canción en español que la famosa ha preparado para su concierto en México. Hasta ahora, algunas pistas revelan que la canción en español que Dua Lipa podría interpretar en su concierto en el Estadio GNP Seguros es Querida de Juan Gabriel.

¿Cuándo es el concierto de Dua Lipa en México?

Dua Lipa tiene programados tres conciertos en la CDMX que serán el 1, 2 y 5 de diciembre de 2025. Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros.

La última visita de Dua Lipa a México fue en 2022; en ese entonces, la cantante se presentó en este mismo recinto, cuando aún mantenía el nombre de Foro Sol.

