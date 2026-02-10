Ella es la reina del Carnaval de Mazatlán que acapara la atención de la Liga MX

Anahí Esparza, la reina del Carnaval de Mazatlán, es la joven que protagonizó uno de los mejores momentos de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, en el partido de Mazatlán y Chivas, que se llevó a cabo en el estadio ‘El Encanto’, localizado en la capital de Sinaloa.

La joven llamó la atención por su belleza y carisma que la convirtieron en la protagonista de la ceremonia de protocolo, durante el partido. Te contamos todo lo que sabemos de ella.

¿Quién es Anahí Esparza la Reina del Carnaval de Mazatlán?

Anahí Esparza es una joven mazatleca que fue elegida como Reina del Carnaval de Mazatlán 2026. De acuerdo con al información compartida en su perfil de Instagram, tiene 24 años y es ingeniera biomédica. Su nombramiento forma parte de la estrategia de promoción turística del puerto, uno de los más importantes del Pacífico mexicano.

Su reciente aparición en un partido de la Liga MX , en el estadio El Encanto, Anahí I provocó que aficionados y usuarios en redes preguntaran: “¿Quién es ella?”. Desde entonces, términos como Anahí Esparza Mazatlán y Anahí Esparza Instagram se han vuelto tendencia.

Carnaval Mazatlán 2026: fechas y lo que debes saber

El Carnaval de Mazatlán 2026, con la temática ¡Arriba la Tambora!, se celebrará, como es tradición, durante el mes de febrero, con una agenda que incluye desfiles, coronaciones, conciertos y eventos culturales. De acuerdo con autoridades locales, se espera una alta afluencia turística, similar a ediciones anteriores que han reunido a cientos de miles de visitantes. Las fechas en las que se llevará a cabo serán las siguientes:

La edición 128 del Carnaval de Mazatlán se celebrará del 12 al 17 de febrero.

Este evento no solo impulsa la economía local, también proyecta a Mazatlán a nivel nacional e internacional, razón por la cual la figura de la reina tiene un papel clave como embajadora del puerto.

¿Qué artistas estarán en el Carnaval de Mazatlán 2026?

Como cada año, el cartel oficial de artistas del Carnaval de Mazatlán 2026 contará con talento nacional e internacional de primer nivel, por lo que las expectativas del éxito de este magno evento son altas.

Entre los artistas que participarán en el Carnaval de Mazatlán se encuentran Edén Muñoz en la coronación del Rey de la Alegría, así como el espectáculo “Yo Sé Que Te Acordarás”, en la coronación de la Reina de los Juegos Florales, en homenaje a Germán Lizárraga por sus 75 años de trayectoria, acompañado por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y reconocidos intérpretes.

Además, la cantante Yuridia estará presente en la coronación de Anahí Esparza. También estarán artistas de la talla de Belinda y Lara Campos, esta última asistirá a la ceremonia de coronación de la Reina Infantil.

