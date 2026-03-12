En su primer mensaje como líder de Irán, Mojtaba Jamenei advierte venganza y mantener cerrado el Estrecho de Ormuz

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, lanzó un mensaje de alto tono político y militar en su primera declaración pública tras asumir el cargo y la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei.

En un pronunciamiento difundido por la televisión estatal iraní, el dirigente aseguró que el Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado y advirtió que las bases de Estados Unidos en la región podrían ser atacadas.

“El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, mencionó este jueves 12 de marzo.

Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei said the Strait of Hormuz should remain closed as a tool of pressure https://t.co/T5yuk8yvfP — Reuters (@Reuters) March 12, 2026

De acuerdo a agencias como Reuters, el mensaje ha impactado en los mercados energéticos internacionales.

Jamenei advierte venganza y aseguró que su objetivo son las bases de EUA

La declaración del nuevo líder supremo fue leída por un presentador de noticias en la televisión estatal iraní.

En el mensaje, Jamenei afirmó que Irán no renunciará a vengar a quienes calificó como “mártires” y reiteró que el paso marítimo estratégico debe seguir bloqueado.

Aunado a lo anterior, también advirtió que las instalaciones militares estadounidenses en la región serían un objetivo directo. Según el mensaje difundido, “todas las bases estadounidenses en la región deben cerrarse inmediatamente y serán atacadas”.

Crecen teorías sobre el nuevo líder supremo de Irán

Además, el líder iraní dejó abierta la posibilidad de ampliar el conflicto al señalar que podrían activarse “otros frentes”, aunque no detalló qué zonas o aliados podrían involucrarse en estas acciones.

Trump advierte que no dejará que Irán produzca armas

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que, aunque el alza del petróleo beneficia a Estados Unidos como mayor productor mundial, su prioridad es impedir que Irán obtenga armas nucleares.

"Como presidente, es, de mucho mayor interés e importancia para mí, impedir que un imperio malvado, Irán, posea armas nucleares y destruya Oriente Medio y, de hecho, el mundo", escribió en sus redes sociales.

Pese a eso, tan sólo un día antes, aseguró que la guerra contra Irán está prácticamente terminada y que podría concluir en cualquier momento.

Presidente de Irán exige reconocimiento

Finalmente, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, planteó que el conflicto podría terminar si la comunidad internacional reconoce lo que llamó los “derechos legítimos” de Irán, además de exigir reparaciones y garantías de que no habrá nuevos ataques.

En paralelo, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, lanzó una advertencia sobre posibles acciones militares si fuerzas extranjeras intentan intervenir en territorio iraní.

