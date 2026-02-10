Rematan laptop empresarial HP de alto rendimiento a solo 5,699 pesos en Walmart
Walmart remata la laptop HP EliteBook 845 G con procesador Ryzen 5 PRO, diseño ligero, entrega a domicilio y opción de pagos sin intereses en México.
La laptop HP EliteBook 845 G se encuentra actualmente en promoción de remate en Walmart México , donde su precio descendió a 5,699 pesos desde los 6,499 originales. La oferta es válida en la tienda en línea y es vendida por Samara Online, con opción de envío a domicilio en distintas zonas del país.
Esta reducción convierte al equipo en una alternativa atractiva para profesionales, estudiantes y usuarios que requieren potencia, portabilidad y confiabilidad sin realizar una inversión elevada, en un contexto donde los dispositivos tecnológicos continúan encareciéndose.
Precio actual y ahorro
El descuento directo de 800 pesos posiciona a esta laptop dentro de uno de los rangos más competitivos del segmento empresarial reacondicionado o de remate. Por un costo inferior al promedio del mercado, los compradores acceden a hardware de alto rendimiento.
Expertos en consumo tecnológico destacan que este tipo de rebajas suele presentarse por tiempo limitado, lo que genera alta demanda y rotación rápida de inventario.
¿Cuáles son las principales características?
La HP EliteBook 845 G incorpora un procesador AMD Ryzen 5 PRO 5650U de seis núcleos, acompañado de 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento SSD, combinación ideal para multitarea intensiva.
Su pantalla Full HD de 14 pulgadas y peso aproximado de 1.37 kg facilitan la movilidad, mientras que su diseño reforzado apunta a un uso profesional prolongado.
Opciones de pago y financiamiento
Walmart permite adquirir el equipo hasta en 9 meses sin intereses, con mensualidades cercanas a los 633 pesos, lo que amplía el acceso a usuarios con presupuestos controlados.
Envío y entrega
El producto se envía por paquetería con fechas estimadas cercanas a mediados de febrero, dependiendo del código postal. También cuenta con política de devolución de hasta 30 días.
Este servicio brinda mayor confianza a compradores que prefieren compras en línea sin riesgo.
Garantía y recomendaciones de uso
La laptop incluye garantía de tres meses por parte del vendedor, siempre que no exista daño por líquidos, golpes o uso indebido.
Especialistas recomiendan revisar la póliza al recibir el producto y utilizar fundas protectoras para prolongar su vida útil.
¿Dónde comprarlo?
La promoción se encuentra disponible directamente en el sitio oficial de Walmart México, donde se puede verificar disponibilidad y precio actualizado antes de que finalice el remate:
