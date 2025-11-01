American Horror Story a lo Grande; Ariana, Jessica Lange y más, estelares de la temporada 13

Después de varios meses de espera por conocer al elenco final y la fecha de lanzamiento de la temporada 13 de American Horror Story (AHS), en el marco de las celebraciones de Halloween de este 2025 se dio a conocer que la cantante y actriz Ariana Grande se estará uniendo al cast.

Fue a través de un video compartido por medio de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que la producción a cargo de Ryan Murphy señaló que de igual forma estarán regresando Emma Roberts y Sarah Paulson, las cuales destacan por ser algunas de las actrices que más apariciones han tenido a lo largo de las temporadas.

Lista completa del elenco de la temporada 13 de American Horror Story

Más allá del regreso de los estandartes de la serie, Sarah Paulson y Emma Roberts y el anuncio de Ariana Grande, se dio a conocer que también estará reintegrandose a los capítulos el actor Evan Peters.

La lista completa del elenco anunciando es la siguiente:

Sarah Paulson

Evan Peters

Angela Bassett

Kathy Bates

Ariana Grande

Emma Roberts

Billie Lourd

Gabourey Sidibe

Leslie Grossman

Jessica Lange

¿Cuándo sale la próxima temporada de American Horror Story?

De acuerdo con el mismo video publicado en las redes sociales de American Horror Story, la nueva temporada 13 se estará estrenando en Halloween del próximo 2026, es decir hasta el 31 de octubre del año entrante.

Vale la pena mencionar que hasta el momento se desconoce si la nueva temporada de AHS saldrá en dos partes como ocurrió con la última entrega, la cual se estrenó entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

¿De qué tratará la nueva temporada de American Horror Story?

De acuerdo con medios especializados, la nueva temporada 13 de American Horror Story estaría regresando a una de sus historias más clásicas, por lo cual se prevén tramas de brujería similares a las que se pudieron disfrutar en las temporadas de Coven y Apocalypse.

