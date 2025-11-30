VIDEO: Se incendia árbol de Navidad gigante al interior de una plaza comercial

Un árbol de Navidad es uno de los adornos más emblemáticos de esta época del año, pero es un hecho que también representa un riesgo. En esta ocasión, un árbol gigante se incendió en pocos segundos al interior de una plaza comercial muy concurrida, en donde, hasta el momento, no se reportan heridos.

VIDEO: Árbol de Navidad se incendia en China

En redes sociales se hizo viral un video en el que un árbol de Navidad gigante quedó consumido por las llamas, levantando una gran columna de humo negro, que provocó pánico y sorpresa en las personas que circulaban por el lugar. Ocurrió en una plaza en Chengdu, China.

Se estipula que el incendio ocurrió por una mala instalación en el cableado eléctrico, un motivo muy común en los incendios de un árbol de Navidad en esta época en todo el mundo. También señalan posibles malfuncionamientos en las instalaciones eléctricas de la misma plaza.

🇨🇳🎄 A Christmas tree caught on fire in China. This tends to happen a lot due to poor electrical wiring and overloaded outlets. pic.twitter.com/loVvqwFgF7 — 鈴森はるか 『haruka suzumori』 🇯🇵 (@harukaawake) November 27, 2025

Las autoridades de la plaza trabajaron aceleradamente para controlar el fuego y que no se expandiera a otras zonas de la plaza; al final, el árbol quedó consumido y el único riesgo para las personas fue el humo.

Tips para evitar incendios en árbol de Navidad

Lo que ocurrió en Chengdu, China, es algo que puede ocurrir en cualquier hogar de cualquier país del mundo que tenga un árbol de Navidad . Si bien es parte de la temporada y su presencia le da vida al lugar, es importante atender las siguientes recomendaciones.



Desconectar las luces del árbol cuando no hay nadie en la casa

Revisar que las luces se encuentren en buen estado

Evitar utilizar contactos y extensiones que tengan múltiples aparatos conectados.

