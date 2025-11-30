¡Mood Black Mirror! Así funciona la inteligencia artificial que te permite hablar con tus parientes fallecidos

En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) nos permite crear imágenes hiperrealistas hasta de personajes de caricaturas; sin embargo, la app 2Wai ha llegado a otro nivel, pues hoy en día, permite hablar con una persona fallecida.

Así como lo lees, esta nueva tecnología conocida como IA, permite crear avatares que recrean la imagen, voz y hasta forma de pensar de tus familiares y seres queridos que se adelantaron en el camino, para que puedas seguir teniendolos junto a ti. Te contamos cómo funciona.

¿Puedes hablar con los muertos con IA?

Aunque suene algo descabellado como uno de los episodios de Black Mirror , la verdad es que actualmente, la inteligencia artificial ha logrado sorprender a la humanidad con sus miles de aplicaciones.

La inteligencia artificial no solo es una herramienta útil en varios campos de la industria y de la medicina, sino que también está funcionando como una herramienta que se dice que podría resultar útil en el tema del duelo por un ser querido. No obstante, este nuevo uso de la IA también ha causado polémica.

La startup 2Wai, cuyo creador es Calum Worthy, lanzó una polémica app, disponible en la App Store de Apple, que ofrece la posibilidad de crear e interactuar con avatares digitales de familiares fallecidos.

¿Cómo recrear la voz de una persona fallecida con IA?

La app de 2Wai permite la creación de ‘Holoavatares’, representaciones digitales que no solo recrean la apariencia y voz de tu familiar fallecido sino que también son capaces de compartir recuerdos.

“Pueden durar para siempre”, es el mensaje que 2Wai envía en sus comerciales promocionales de la nueva app que te permite hablar con tus seres queridos que se han ido.

Para Calum Worthy existe la posibilidad de que los seres queridos que hemos perdido formen parte de nuestro futuro. ¿Tú qué piensas al respecto? Por lo pronto, los detractores de esta nueva app consideran que: “La muerte y la pérdida son parte normal de la vida”.

La tecnología de esta app, que aún funciona con suscripciones, se basa en los rastros digitales de la persona fallecida, como grabaciones de voz, mensajes de texto, correos electrónicos, fotos y publicaciones en redes sociales. Cuantos más datos se proporcionen, más realista y precisa será la simulación.

