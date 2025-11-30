La mezcla mágica que debes dejar a la vista para atraer colibríes a tu casa

¿Piensas que ver colibríes es un augurio de buena suerte, alegría o buena energía? Con esta mezcla mágica puedes tenerlos en tu casa de manera frecuente. Es muy sencilla de hacer y podría cambiar tu día a día con la presencia de estos animales que arraigan creencias míticas desde hace siglos.

Cada vez es más difícil ver un colibrí, sobre todo en las grandes ciudades. Además de que vuelan muy rápido, muchas personas desconocen qué es lo que buscan y qué es lo que puede hacerlos volver a un lugar de manera frecuente.

La mezcla que todos pueden preparar para atraer colibríes

El secreto es muy sencillo: Un bebedero rojo de agua azucarada. Un recurso que cualquier persona puede conseguir y que hará que los colibríes aparezcan en tu jardín, sobre todo en épocas de calor intenso.

La alimentación de un colibrí se basa en néctar y en pequeños insectos, por lo que el agua azucarada sirve de maravilla para que sea una fuente de energía para ellos. Además, es importante que esté en un recipiente rojo, pues llama su atención muy rápido.



Poner el bebedero en un lugar de fácil acceso para ellos, a la vista, que sea tranquilo y con sombra

para ellos, a la vista, que sea tranquilo y con sombra Preparar una mezcla de agua con una cucharada de azúcar, sin colorantes ni aditivos

sin colorantes ni aditivos Limpiar el bebedero cada 48 horas para evitar fermentación

para evitar fermentación Repetir durante varios días para que los colibríes puedan identificar el lugar y regresen para hidratarse de manera frecuente

Creencias sobre los colibríes

Y es que estos animales han sido muy importantes en México desde hace siglos. De hecho, las culturas maya y azteca los consideraban mensajeros de los deseos de las personas, que llevaban la magia de un lugar a otro.

También suelen ser asociados como guías de los santos difuntos, o como un mensaje de algún difunto a nuestro mundo. Un mensaje de amor. Una señal de buena fortuna para la vida. Por eso verlos en casa podría cambiar nuestro día a día.

