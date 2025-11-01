“Éramos un país chido”; Molotov se lanza contra la 4T durante concierto en el Palacio de los Deportes

En plenas celebraciones de su 30 aniversario de carrera, los integrantes de Molotov lanzaron una dura crítica contra el gobierno de Morena y la llamada 4T, movimiento al que señalaron de dividir al país por sus políticas y disputas que mantienen contra otros grupos partidistas.

Fue durante su concierto celebrado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX) el pasado 30 de octubre, que la banda de rock en español criticó duramente al partido oficialista ante más de 18 mil personas.

¿Qué dijo Molotov de la 4T en el Palacio de los Deportes?

Fue antes de tocar su icónica y legendaria canción “Gimme tha Power”, que los integrantes de Molotov señalaron que antes de la llegada del gobierno actual, México era un país “chingón” y que no se alineaba con ningún partido político.

“Éramos un país chingón. Ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación”, señalaron los músicos segundos antes comenzar a interpretar la canción antes mencionada.

Molotov criticó a AMLO, acusándolo de dividir al país.



Durante su concierto por los 30 años de la banda, hablaron sobre la polarización en México,

justo antes de tocar Gimme The Power. pic.twitter.com/MkPGltio3p — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 31, 2025

Molotov y sus críticas históricas al gobierno

Los señalamientos de Molotov contra el movimiento de la llamada cuarta transformación, toman fuerza gracias a las críticas históricas que han realizado a gobiernos del pasado sin importar si eran del PRI o PAN, de México o del extranjero.

Algunas de sus canciones más famosas ligadas a temas políticos son las de Gimme tha Power, No Olvidamos, Que no te haga bobo Jacobo, Hit Me y Voto Latino, las cuales han sido utilizadas como estandartes de las movilizaciones apartidistas en nuestro país.

Redes sociales reaccionan a comentarios de Molotov contra Morena

Luego de que los comentarios en contra del gobierno oficialista se hicieran tendencia a nivel nacional, decenas de usuarios de las redes sociales comenzaron a sumarse a los comentarios de Molotov sobre la división que se generó en el país.

De igual forma, hubo quienes criticaron las palabras de los integrantes de la banda de rock en español.

