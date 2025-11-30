VIDEO: Así luce la flor más extraña y viral del mundo; no había sido vista en 10 años

La flor más extraña del planeta es un hallazgo que deja sin aliento al mundo científico y a los amantes de la naturaleza. Después de más de una década de búsqueda incansable, un equipo liderado por la Universidad de Oxford descubrió en la selva tropical de Sumatra a la Rafflesia hasseltii, una de las flores más raras conocidas. El momento quedó capturado en video que rápidamente se volvió viral.

Este increíble suceso no solo revive la esperanza de que aún existen maravillas naturales ocultas, sino que dejó claro la urgencia de su conservación. A continuación te contamos cómo se dio el hallazgo, por qué esta flor es tan especial y lo que significa para la biodiversidad mundial.

As a botanist I get to study the world's most remarkable plants. Here are some I've encountered in Southeast Asia in the last two weeks: pic.twitter.com/qDRBtUAXLW — Chris Thorogood (@thorogoodchris1) March 2, 2024

Así fue el momento en el que un biólogo halló a la flor más viral del mundo

La espera duró 10 años. El biólogo indonesio Septian Deki Andrikithat y el biólogo de la Universidad de Oxford, Chris Thorogood, acompañados por investigadores del equipo de la Universidad de Oxford, recorrieron selvas remotas de Sumatra, enfrentando la naturaleza salvaje, geografía compleja y hasta la presencia de tigres, con la esperanza de hallar la esquiva Rafflesia hasseltii.

Finalmente, luego de más de una década de búsqueda, el hallazgo sucedió. En el video que recorre las redes sociales se puede ver a Deki de rodillas, llorando de emoción al ver por primera vez los enormes pétalos rojizos, de esta extraña flor, abrirse en medio de la jungla. “Esto es increíble… después de tantos años”, alcanzó a decir entre lágrimas.

El descubrimiento no sólo representa un triunfo científico, pues la extraña flor Rafflesia hasseltii, incluso se considera como "la planta que ven más tigres que humanos".

The people of Sumatra have shown me such kindness, welcoming me into their homes, and sharing with me their incredible wisdom, one magical plant at a time. From the bottom of my heart, thank you all x pic.twitter.com/TvydlU5k0j — Chris Thorogood (@thorogoodchris1) November 21, 2025

¿Cómo es la flor más rara del mundo?

La Rafflesia hasseltii pertenece al género Rafflesia, famoso por englobar algunas de las flores más extrañas y enigmáticas del planeta. Estas plantas parásitas viven ocultas, anexas a otra planta que funge como huésped, y solo emergen brevemente para florecer antes de desaparecer nuevamente bajo tierra.

Cuando florecen, lo hacen de forma espectacular. La planta más extraña del mundo luce enormes pétalos rojizos, un porte inusual, y una fragancia peculiar, descrita por los investigadores como “olor a carne podrida”, diseñada para atraer polinizadores carroñeros. Por esta razón, también se le apoda la “flor cadáver”.

A life-changing encounter in Sumatra: Rafflesia hasseltii grows in just a few remote, tiger-patrolled rainforests, accessible only under permit and seen by few. We trekked day and night to find it, and look what happened when we did: pic.twitter.com/8RpiXZSFgD — Chris Thorogood (@thorogoodchris1) November 19, 2025

Además de su rareza, lo que hace aún más extraordinaria a esta flor es su vulnerabilidad: muchas especies de Rafflesia están amenazadas por la destrucción de sus hábitats naturales. Su aparición, tan esporádica como impredecible, convierte cada floración en un evento casi milagroso.

¿Por qué este hallazgo es importante para la humanidad?

Este redescubrimiento no es sólo una curiosidad viral, es una llamada urgente a la conservación. La aparición de Rafflesia hasseltii atrae atención sobre la fragilidad de los ecosistemas tropicales de Sumatra, y sobre la necesidad de protegerlos. Como lo señaló el equipo científico, muchas especies de Rafflesia están en peligro de extinción debido a la deforestación y al impacto humano.

Rafflesia hasseltii: a plant seen more by tigers than people. Watching this flower open by night was the closest thing to magic: pic.twitter.com/dNkgmk7pxu — Chris Thorogood (@thorogoodchris1) November 19, 2025

Además, la difusión del video y la historia que rápidamente se volvió viral, la Universidad de Oxford pretende crear consciencia acerca de esos misterios naturales que merecen ser preservados, estudiados y, sobre todo, respetados.

