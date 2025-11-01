El suavizante casero y secreto mejor guardado de la Profeco para tener ropa suave
Profeco recomienda hacer un suavizante casero, económico y seguro con una base de vinagre blanco, ideal para cuidar la piel de la familia y el medio ambiente.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló una receta de suavizante casero que promete resultados profesionales sin recurrir a productos comerciales. Esta alternativa, avalada por su Revista del Consumidor, se prepara en menos de una hora y representa una opción accesible, ecológica y segura para cualquier familia mexicana.
El organismo destaca que este suavizante no solo cuida la ropa, sino también el bolsillo. Con ingredientes biodegradables como vinagre blanco y aceite de ricino, el preparado evita químicos agresivos y conserva la suavidad natural de los tejidos, reduciendo el riesgo de irritaciones cutáneas.
Ingredientes que recomienda Profeco
La fórmula propuesta por Profeco
utiliza elementos fáciles de conseguir:
- 1 litro de agua
- Vinagre blanco
- Alcohol cetílico
- Lauril sulfato de sodio
- Aceite de ricino
- Carboximetilcelulosa sódica
- Colorante vegetal
- Esencia de rosas
Cada componente cumple una función específica, el vinagre elimina residuos de detergente, el aceite hidrata las fibras y la esencia aporta un aroma natural sin fragancias sintéticas.
Preparación paso a paso
Según Profeco,
elaborar el suavizante casero es sencillo. Basta con calentar el agua, disolver el alcohol cetílico y añadir los demás ingredientes en orden hasta obtener una mezcla uniforme:
- 1 litro de agua
- 1 cucharada de vinagre blanco
- Una pizca de colorante vegetal azul
- 2½ cucharadas de lauril sulfato de sodio
- 3 cucharadas de alcohol cetílico
- 1 cucharada de aceite de ricino
- ⅛ de cucharada de carboximetilcelulosa sódica
- 15 gotas de esencia de rosas
Una vez tibia, se filtra y se guarda en una botella limpia. El resultado es un litro de suavizante que puede durar hasta seis meses, ideal para usar en el ciclo de enjuague como cualquier producto comercial.
Ventajas económicas y ecológicas para el hogar
El costo estimado del suavizante casero en México durante noviembre 2025 ronda entre los 20-30 pesos para las cantidades mínimas:
- Agua 8-17 pesos por litro
- Vinagre 12-15 pesos por litro
- Alcohol cetílico 20-25 pesos por 100g
- Lauril 8-12 pesos por 100g
- Aceite de ricino 60-100 pesos por 100ml
- Carboximetilcelulosa 100-200 pesos por 50g
- Colorante 40-60 pesos por 10g
- Esencia 80-150 pesos por 30ml
Muy por debajo de las marcas industriales. Además, al ser biodegradable, reduce la contaminación del agua y protege la salud de quienes lo usan, especialmente niños y personas con piel sensible.
Profeco enfatiza que esta alternativa fomenta un consumo responsable, prolonga la vida útil de las lavadoras y permite personalizar el aroma al gusto de cada usuario.
Una alternativa segura y avalada por expertos
A diferencia de los suavizantes comerciales, esta receta carece de fosfatos y cloruros, dos compuestos que pueden irritar la piel o dañar el ecosistema. Profeco recomienda su uso habitual, destacando que es ideal para ropa de bebé, deportiva o delicada.
Su efectividad y bajo impacto ambiental la convierten en una opción inteligente para quienes buscan un hogar más sustentable sin renunciar a la suavidad y frescura de su ropa.
