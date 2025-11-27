Profeco clausuró hotel de Roberto Palazuelos en Tulum; el Diamante Negro abusaba de turistas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco ) llevó a cabo un operativo en Tulum, tras las denuncias de turistas y consumidores de precios elevados en hoteles de la zona. Por tal motivo, la procuraduría determinó clausurar algunos hoteles, entre ellos, el lujoso Diamante K, propiedad del actor y empresario Roberto Palazuelos.

La baja afluencia de turistas en la zona, llamó la atención de la Profeco, que acudió a hacer una revisión a los precios de productos y servicios de las playas en Tulum, Quintana Roo. Te contamos los detalles.

Profeco atiende denuncias por hoteles caros en Tulum

A través de un comunicado, la Profeco i nformó que colocó varios sellos por diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entre ellas, “no exhibían tarifas, no contaban con términos y condiciones de prestación de servicios”, además de otras irregularidades detectadas.

La dependencia detalló que los precios detectados en la franja turística eran “significativamente altos” frente a los del centro de Tulum, donde una habitación sencilla costaba entre $600 y $1,200 pesos.

Además, la Profeco detectó precios excesivamente altos también en los precios de alimentos y bebidas en la zona, como guacamole de hasta $280 pesos y hamburguesas que superaban los $400 pesos.

¿Cuánto cuesta una noche en el hotel Roberto Palazuelos?

En cuanto al hotel Diamante K, propiedad de Roberto Palazuelos, la Profeco señaló que el precio de la habitación doble se posiciona como una de las más caras del Parque Jaguar en Tulum . La dependencia reportó que el precio en esa categoría alcanzaba hasta $13,860 pesos, siendo el más alto dentro del operativo. En contraste, la tarifa promedio de habitaciones dobles en la zona era de $4,771.94 pesos.

Asimismo, la Profeco señaló que el hotel de Roberto Palazuelos cometía muchas otras faltas, entre las cuales se incluían propinas forzadas, menú en inglés y cero tarifas a la vista del consumidor.

