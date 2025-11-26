VIDEO: Pareja hace pasar un trompo de pastor como bebé para meterlo a salas de cine y se hacen virales en TikTok

¿Ingenio o “gandallez”? Una pareja se comenzó a hacer tendencia en las plataformas de TikTok, Instagram y X luego de que presumiera cómo fue que lograron meter un trompo de carne al pastor completo a una de las salas de la cadena Cinépolis dentro de la República Mexicana.

Fue el usuario identificado como @romeo.melo, quien publicó en su cuenta personal de TikTok la forma en la que tanto él como su pareja, “disfrazaron” al trompo de carne para poderlo pasar desapercibidamente a la sala y así, poderse hacer sus taquitos mientras veían la película en cuestión.

Video de la pareja metiendo un trompo de pastor a salas de cine

Por lo que se puede ver en el video que se hizo tendencia en la plataforma de TikTok, el creador de contenido de nombre Romeo, le pidió a su mamá que le prepara un trompo de pastor para podérselo llevar al cine , esto con la finalidad de poder comer durante la función, así como invitarle al resto de los asistentes de la sala.

En la grabación de tan solo 36 segundos de duración, se ve cómo fue que el joven utilizó una carreola de recién nacido, el audio de un bebé llorando y varias cobijas, para hacer pasar desapercibido tanto la carne como el característico olor que desprendía.

Tras ello y una vez dentro de la sala, el joven comenzó a preparar tacos de carne al pastor tanto para él, como para el resto de los asistentes que se encontraban esperando el inicio de la función.

¿Qué dijo Cinépolis del viral video?

Luego de que este video se comenzara a hacer tendencia en las diferentes plataformas de las redes sociales, la cuenta oficial de Cinépolis respondió en la publicación original un comentario que generó la sorpresa de decenas de usuarios.

¡Buen truco! Si tenías ganas de pastor, me hubieras avisado. Tenemos un bagui delicioso de pastor, por si no lo has probado, te lo regalo para que veas que soy buena onda. Revisa tus DM -se lee en el comentario de la cadena de cine.

¿Es ilegal meter alimentos ajenos a la empresa a las salas de cine?

Es importante mencionar que en México no existe una ley que prohíba como tal el ingreso a las de cine de bebidas o alimentos ajenos a las compañías, sin embargo, cada empresa cuenta con sus políticas y términos internos.

