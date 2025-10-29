Antes de la quincena, Amazon remata iPhone en menos de 6 mil pesos

Con la quincena a la vuelta de la esquina, muchos mexicanos ya planean cómo administrar su presupuesto. Justo en este momento, Amazon México ofrece una promoción atractiva: el iPhone 13 de 128 GB en color Medianoche.

Se trata de un celular reacondicionado , con un precio de cinco mil 758 pesos, es decir, un ahorro del 20% respecto a su precio original de siete mil 214 pesos. La compra puede adquirirse en 15 meses sin intereses, con pagos aproximados de 383.86 pesos.

Características clave del iPhone 13

El iPhone 13 reacondicionado viene con especificaciones que aún lo mantienen competitivo:



Pantalla de 6.1 pulgadas OLED Super Retina XDR, resolución 2,532 × 1,170 píxeles y soporte HDR, ideal para ver contenido en alta definición

OLED Super Retina XDR, resolución 2,532 × 1,170 píxeles y soporte HDR, ideal para ver contenido en alta definición Procesador con Chip A15 Bionic , con seis núcleos y Neural Engine, garantizando un desempeño ágil en apps y videojuegos.

, con seis núcleos y Neural Engine, garantizando un desempeño ágil en apps y videojuegos. Almacenamiento de 128 GB , suficiente para fotos, videos y aplicaciones, sin necesidad de almacenamiento adicional.

, suficiente para fotos, videos y aplicaciones, sin necesidad de almacenamiento adicional. Doble cámara trasera de 12 MP (ancha y ultra ancha) con estabilización de imagen; cámara frontal de 12 MP para selfies y videollamadas.

(ancha y ultra ancha) con estabilización de imagen; para selfies y videollamadas. Compatible con 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0 y NFC.

Certificación IP68 contra polvo y agua , ideal para el uso diario.

, ideal para el uso diario. Batería y carga: Aproximadamente 3,240 mAh, con carga rápida y soporte MagSafe .

. Diseño de cuerpo de aluminio con frente de Ceramic Shield, resistente y ligero (174 g).

¿Por qué es relevante esta oferta para la quincena?

Esta oferta llega justo antes del día de pago de muchos trabajadores en México, por lo que puede ser un momento estratégico para quienes buscan un equipo nuevo sin comprometer su presupuesto.

El programa Amazon Renewed asegura que el dispositivo haya sido probado y limpiado según estándares específicos, aunque se recomienda revisar la garantía y el estado de la batería antes de comprar.

Consejos para aprovechar la oferta de Amazon

Verifica que el equipo esté desbloqueado y compatible con redes mexicanas

y compatible con redes mexicanas Confirma que la tarjeta bancaria acepte pagos a meses sin intereses

Considera la compra solo si encaja dentro de tu plan de gastos quincenal, evitando comprometer otros pagos importantes

Revisa la condición cosmética y la garantía del producto

