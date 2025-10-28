¿Qué le pasó a Blue Demon Jr? La leyenda esta en terapia intensiva

A través de sus redes sociales oficiales, Blue Demon Jr confirmó haber sufrido un accidente de auto que comprometió su integridad física, lo que provocó enorme preocupación entre los fanáticos.

Y es que Blue Demon Jr tuvo que cancelar una pelea que tenía programada para el jueves 30 de octubre, en el Castillo del Terror 2025, cuando iba a estar en una "lucha de ataúd" por el campeonato de Peso completo, frente a DMT Azul.

El estado de salud de Blue Demon Jr

La buena noticia es que, según el comunicado, Blue Demon se encuentra estable y fuera de peligro, aunque sigue en terapia intensiva, por lo que tendrán que pasar varias semanas para que reciba el alta médica y pueda volver a los cuadriláteros.

La familia también agradeció las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido, así como el respeto a la privacidad que han tenido durante el proceso de recuperación. En caso de tener actualizaciones, las informarán a la brevedad.

¿Quién es Blue Demon Jr?

Se trata de una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana, reconocido como una de las estrellas con uno de los nombres más legendarios en la historia del deporte.

Demon Jr ha llevado el legado de su padre por más de 37 años, consagrándose como un referente durante décadas, ganando títulos y siendo protagonista de rivalidades históricas. Incluso ha aparecido en el cine y en la televisión.

Hijo de Blue Demon , ha pasado toda su vida en el mundo de la lucha libre, siguiendo el legado de su padre y demostrando que también es capaz de tener su propia historia en la industria.

