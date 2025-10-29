Tres días sin celular bastan para cambiar tu cerebro, según la ciencia

!Así es, dejar de usar tu celular tres días podría traer beneficios a la salud y cambiar la configuración de tu cerebro!

Un reciente estudio de las universidades Heidelberg y Colonia, reveló que dejar de usar el celular y cualquier tipo de pantalla por 72 horas puede reorganizar, generar nuevas y mejores conexiones neuronales, trayendo un impacto positivo en tu capacidad de concentración, equilibrio y retención de información.

Limitar el uso del celular a únicamente llamadas y emergencias muy precisas podría ser un autenticó 'reset mental', que podría ayudar a tu salud mental y emocional. Los expertos recomiendan utilizar el celular como una herramienta de funciones básicas de contacto y no tanto como un dispositivo antiaburrimiento disponible las 24 horas del día.

El estudio también llegó a la conclusión de que mirar la pantalla del celular por períodos prolongados, genera mecanismos cerebrales de adicción , causado por las altas dosis de dopamina y serotonina que se liberan con las interacciones en pantalla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué es bueno hacer un purga de dispositivos electrónicos?

Desde hace muchos años, se han publicado cientos de estudios relacionados a la adicción que se genera al utilizar los dispositivos electrónicos como smartphones , tabletas electrónicas y pantallas de televisión.

El principal problema que se genera al estar expuesto a pantallas con luz azul es la adicción sistemática en el cerebro por la irrigación de dopamina y serotonina de manera artificial. Este problema se acentúa en la población joven por ser más vulnerable a los efectos.

Este fenómeno está atacando a todos los sectores de la población y además causa problemas de vista en personas que no habían tenido problemas de visión anteriormente, esto se debe a la luz azul que generan las pantallas electrónicas y que literalmente va quemando las retinas paulatinamente.

Si bien es imposible hacer una purga total de las pantallas, ya que se han convertido en la herramienta principal para el trabajo , la escuela e incluso consumir cultura en forma de música, videos, lectura, sí se debería limitar el uso a lo estrictamente necesario para no padecer de problemas de salud como malas posturas, vista dañada, pérdida de memoria e insomnio.

La recomendación más útil para prevenir los daños a la salud por la tecnología es, ponerse horarios fijos para utilizar las pantallas, no dormir cerca del celular y no ver pantallas una hora antes de ir a dormir. Además de esto es muy recomendable dejar de usar pantallas cuando no sea necesario por lo menos la mitad del día, para generar una restauración en las conexiones del cerebro.