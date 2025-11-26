Tragedia: Asesinan a balazos a la cantante DELAROSA; autoridades confirman tres detenidos

DELAROSA, la exitosa cantante e influencer boricua, fue asesinada a balazos en un ataque armado que sucedió en calles de Northridge, en Los Ángeles.

Al parecer, la famosa fue víctima de una emboscada mientras se encontraba dentro de su auto. Hasta el momento, las autoridades tienen a tres detenidos. Te contamos lo que se sabe de este lamentable caso.

Así fue el asesinato de la cantante e influencer DELAROSA

María De La Rosa, mejor conocida como DELAROSA era una cantante originaria de Puerto Rico que vivía en Los Ángeles. El pasado 22 de noviembre, la intérprete se encontraba en el interior de un vehículo estacionado en la calle Bryant, de Northridge. La joven de 22 años estaba en compañía de dos amigos, un hombre y una mujer.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, alrededor de las 1:25 horas de la madrugada, al menos tres agresores se dirigieron al auto y abrieron fuego en contra de la famosa, que se encontraba en el asiento del copiloto.

Testigos relataron a las autoridades que los agresores habían sido vistos merodeando el auto minutos antes de que ocurriera la masacre. Tras el ataque, DELAROSA fue trasladada a un hospital para recibir atención médica de emergencia; no obstante, fue declarada muerta.

Inician las investigaciones del asesinato de DELAROSA

De acuerdo con el testimonio de un familiar de la famosa, María de la Rosa fue la única víctima atacada a balazos.

La Fiscalía del distrito Nathan informó que al parecer se trató de un intento de robo y, hasta el momento, existen tres sospechosos del asesinato: Francisco Otilio Gaytán, Benny Licon Gómez y Eduardo López enfrentan un cargo de asesinato y dos cargos de intento de robo en segundo grado.

