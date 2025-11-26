De sapo a príncipe: Héctor Herrera podría estrenar romance con guapa actriz mexicana

El nombre de Paola Villalobos se ha convertido en tendencia, luego de que crecieron los rumores de su nuevo romance con un famoso futbolista mexicano, Héctor Herrera .

Al parecer, el exitoso futbolista del Toluca estaría rondando a la guapa actriz y conductora mexicana, quien le habría robado el corazón, luego de conocerla en el podcast de la famosa que lleva por nombre "Entre lobas”. Te contamos los detalles de esta nueva pareja de famosos que está causando furor en redes sociales.

Héctor Herrera estaría conquistando a famosa actriz mexicana

Apenas en el mes de febrero de 2025, Héctor Herrera anunció su divorcio de Shantal Mayo, quien fue su esposa por 15 años y con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, el ex seleccionado nacional parece estar listo nuevamente para el amor, pues se rumora que está muy entusiasmado con la conductora Paola Villalobos, quien lo ha cautivado con su belleza.

De acuerdo con una entrevista reciente, una fuente cercana al futbolista aseguró que Paola Villalobos y HH “van poco a poco” pero están muy contentos. La fuente también aseguró que Héctor Herrera va en serio con la famosa, pues le gusta mucho.

La relación entre Héctor Herrera y Paola Villalobos podría llevar ya algún tiempo, pues la conductora de “Entre Lobas” fue la invitada de honor del mediocampista de Diablos en la Final del Clausura 2025.

¿Quién es Paola Villalobos?

Paola Villalobos es una hermosa actriz y conductora mexicana originaria de la Ciudad de México, que ha participado en proyectos como "El Señor de los Cielos", "Vencer la Culpa", y "Sin Miedo a la Verdad".

En 2014, debutó como presentadora de "Furia Musical" y después condujo varios eventos de música regional mexicana, llevándola a ser un rostro conocido.

