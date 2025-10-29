¡No es tu internet! Reportan caída de Amazon y Microsoft ; fallan juegos, bancos y correos

Este miércoles 29 de octubre, nuevamente las plataformas de servicios en la nube de Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure registraron interrupciones importantes que impactaron a empresas de diversos sectores, desde aerolíneas y bancos hasta videojuegos en línea.

De acuerdo con el sitio colaborativo DownDetector , se reportó un aumento masivo de fallas, tanto en AWS como en Azure, además de una amplia gama de servicios que dependen de éstas.

Microsoft Azure and AWS Cloud Services are currently reporting mass outages.



This is the second time in a week AWS has had a major outage to their services. pic.twitter.com/D2Ae758y0V — Vent It (@VentItMedia) October 29, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Quiénes fueron los más afectados por la caída del servicio?

Si no puedes ingresar a tu junta, tranquilo, no eres el único, entre los afectados aparecen empresas como Zoom, Slack, Xbox Live, Minecraft, Capital One, Starbucks, Costco y la aerolínea Alaska Airlines.

Sin embargo, AWS negó que sus servicios estuvieran interrumpidos, mientras que Microsoft sí confirmó fallas en ciertos módulos de Azure.

Reportan caída en bancos y cuentas de internet

El alcance del problema fue considerable: además de plataformas de trabajo colaborativo, bancos y aerolíneas, se reportaron cortes en servicios de videojuegos populares como Halo Infinite y Helldivers 2.

Ley de Espionaje Digital pone en riesgo la privacidad [VIDEO] La “Ley de Espionaje Digital” aprobada en julio 2025 busca regular inteligencia federal pero preocupa por falta de controles en acceso a datos personales.

Incluso, algunos usuarios informaron efectos extraños en el internet de las cosas (IoT): camas inteligentes que cambiaban de posición o temperatura sin control, debido a pérdida de conexión con sus servidores de fabricantes.

Nueva caída de Amazon en menos de dos semanas

El episodio se presenta apenas dos semanas después de otra interrupción mayor de AWS, registrada el 20 de octubre, que dejó fuera de servicio plataformas como Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo y Canva .

Pese a esto, un vocero de AWS declaró que la información sobre una caída es “totalmente incorrecta” y que “ AWS opera con normalidad. El único recurso confiable sobre la disponibilidad de nuestros servicios es el panel de AWS Health Dashboard”.

No obstante, el panel oficial de Azure informó que desde las 12:00 horas (hora del Este de Estados Unidos) se comenzaron a presentar problemas con el componente Azure Front Door, lo que derivó en la caída de algunos servicios.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.