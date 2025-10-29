Así puedes consentir a tu michi en el Día del Gato hoy 29 de octubre

Los gatos son animales adorables y este 29 de octubre de 2025 se celebra el Día del Gato , una fecha dedicada a esos felinos que son su suavidad y ronroneos llenan de amor nuestros hogares.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué el 29 de octubre es el Día del Gato?

Collen Paige, una especialista en el cuidado de mascotas promovió que el 29 de octubre se celebrar el Día del Gato para concientizar sobre la adopción de estos felinos y aunque en un principio solo aplicaba para Estados Unidos, otros países incluido México se unió a la celebración.

Además, el objetivo es crear conciencia sobre el abandono de gatos y los riesgos que corren al ser callejeros, pues pueden contraer enfermedades y morir. Por ello, es importante recordar a las personas que todos los gatos merecen vivir en una familia donde reciban cuidados y mucho amor.

¿Cuántas veces al año se celebra a los gatos?

El Día del Gato se celebra tres veces al año, el 20 de febrero por Socks, el gato adoptado por Chelsea, la hija del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Este felino se robaba la atención en actos públicos; sin embargo, fue diagnosticado con cáncer de garganta y el 20 de febrero de 2009 lo sometieron a la eutanasia.

El Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales estableció el 8 de agosto como el Día del Gato para destacar la importancia de respetar los derechos de los animales y además, coincide con la temporada de mayor fertilidad de michis en el hemisferio norte.

¿Cómo consentir a tu gato en su día?

Si tienes un michi y quieres consentirlo en su día, aquí te compartimos algunas recomendaciones:

Dale premio, actualmente en el mercado existe una gran variedad de opciones para consentir a tu gato con comida, elige la mejor opción con base en las necesidades de tu mascota .

Cómprale juguetes que estimulen su instinto cazador o rascadores donde pueda esconderse y descansar a placer.

Lo más importante es darle mucho amor y acariciarlo en la cabeza, debajo de las mejillas o en la barbilla; si tienen mucha confianza también podrás acariciar su pancita.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.