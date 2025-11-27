YouTube Music lanzó Recap 2025; así puedes conocer tu música favorita del año

Faltan unos días para cerrar el año y YouTube Music ya tiene disponibles los recaps anuales que muestran las estadísticas de las canciones y artistas más escuchados del 2025, basándose en el historial de cada usuario y estos son los pasos para conocer el tuyo.

Recap 2025 de YouTube Music

Este es el segundo año consecutivo en el que YouTube Music se adelanta al Wrapped de Spotify y te muestra el total de minutos escuchados y tus artistas favoritos.

El resumen comienza con la canción más escuchada del año y tu "alma gemela musical" que es el artista que más se ha escuchado a lo largo del año. El "pasaporte musical" te da un resumen de los países de origen de los artistas que más se escucharon.

Este Recap se puede compartir con otros usuarios y en tus redes sociales, incluso en Google Fotos donde podrás ver imágenes asociadas a los momentos en los que escuchaste estas canciones.

¿Cómo hacer el Recap 2025 de YouTube Music?

El Recap de YouTube Music se puede hacer en Android, iPhone, iPad o tu computadora y solo deberás hacer lo siguiente:



Accede a la app de YouTube Music.

Selecciona tu foto de perfil y elige "Tu Recap".

Presiona "Obtener tu Recap" en la página y descárgalo.

Si lo vas a hacer desde YouTube:



Accede a la app de YouTube.

Presiona el apartado "Tú".

Selecciona "¡Llegó tu Music Recap!" y listo.

Es importante destacar que para acceder al Recap deberás tener al menos 4 horas de reproducción de música por estación y 10 horas acumuladas entre el 1 de enero y 10 de noviembre.

Los usuarios que no podrán ver su Recap son los que escuchan música o podcast infantiles y los podcast migrados desde Google Podcast o añadidos vía feedRRS.

