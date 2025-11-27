inklusion.png Sitio accesible
YouTube Music lanzó Recap 2025; así puedes conocer tu música favorita del año

La música siempre está presente en nuestras vidas y YouTube Music lanzó el Recap 2025 para que los usuarios sepan cómo fue su año musical.

Recap 2025 en Youtube Music
Escrito por: Itandehui Cervantes

Faltan unos días para cerrar el año y YouTube Music ya tiene disponibles los recaps anuales que muestran las estadísticas de las canciones y artistas más escuchados del 2025, basándose en el historial de cada usuario y estos son los pasos para conocer el tuyo.

Recap 2025 de YouTube Music

Este es el segundo año consecutivo en el que YouTube Music se adelanta al Wrapped de Spotify y te muestra el total de minutos escuchados y tus artistas favoritos.

El resumen comienza con la canción más escuchada del año y tu "alma gemela musical" que es el artista que más se ha escuchado a lo largo del año. El "pasaporte musical" te da un resumen de los países de origen de los artistas que más se escucharon.

Este Recap se puede compartir con otros usuarios y en tus redes sociales, incluso en Google Fotos donde podrás ver imágenes asociadas a los momentos en los que escuchaste estas canciones.

mapa,canciones, más escuchadas.jpg
¿Cómo hacer el Recap 2025 de YouTube Music?

El Recap de YouTube Music se puede hacer en Android, iPhone, iPad o tu computadora y solo deberás hacer lo siguiente:

  • Accede a la app de YouTube Music.
  • Selecciona tu foto de perfil y elige "Tu Recap".
  • Presiona "Obtener tu Recap" en la página y descárgalo.

Si lo vas a hacer desde YouTube:

  • Accede a la app de YouTube.
  • Presiona el apartado "Tú".
  • Selecciona "¡Llegó tu Music Recap!" y listo.

Es importante destacar que para acceder al Recap deberás tener al menos 4 horas de reproducción de música por estación y 10 horas acumuladas entre el 1 de enero y 10 de noviembre.

Los usuarios que no podrán ver su Recap son los que escuchan música o podcast infantiles y los podcast migrados desde Google Podcast o añadidos vía feedRRS.

