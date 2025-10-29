¡Ni los santos se salvan! Delincuentes roban a San Judas Tadeo de su altar en Iztapalapa

¡Ya no hay respeto! Una cámara de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) mostró el momento justo en el que un par de delincuentes se detuvieron en una calle de Iztapalapa con el propósito de robar una figura de San Judas Tadeo , el santo de las causas difíciles o desesperadas.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, un día antes de las celebraciones del santo más popular entre los mexicanos. Por tal motivo, la figura de tamaño natural ya se encontraba adornada para la celebración. Te contamos lo detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Así fue el momento justo en el que se robaron una estatua de San Judas Tadeo

Aunque parezca increíble, un par de delincuentes que circulaban por calles de Iztapalapa, fueron captados en un video que ya se volvió viral. En las imágenes se puede apreciar el momento justo en el que uno de los rateros desciende del vehículo y se acerca a un altar tradicional, como los que hay en muchas calles de la CDMX.

SIN RESPETO a SAN JUDITAS

Así llegaron estos motorratas para robarse al Santo de las Causas Perdidas.

Pasaron de noche en su moto, lo cargaron y en segundos lo robaron.

Es la peligrosa @Alc_Iztapalapa

Si los ubica, avise a @SSC_CDMX



Les cuento #C4ENALERTA pic.twitter.com/RlxUaB752l — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 28, 2025

De acuerdo con las imágenes captadas por la cámara del C5, se puede observar al delincuente sustraer una estatua de San Judas Tadeo de su altar, con todo y sus adornos colocados para la gran fiesta del 28 de octubre. Luego, se sube al vehículo y ambos escapan con la estatua hecha con fibra de vidrio.

¿Quién es San Judas Tadeo y cuándo se celebra su día?

San Judas Tadeo era uno de los 12 apóstoles de Jesús de los que habla el Nuevo Testamento en la Biblia. Los devotos católicos lo conocen como el santo de las causas difíciles y recurren a él para solicitar su ayuda e intercesión ante Dios. Tras el ascenso de Jesús con su Padre, el apóstol San Judas Tadeo siguió predicando la fe cristiana alrededor del mundo.

En México, los fieles católicos celebran el Día de San Judas Tadeo todos los 28 de octubre cuando acuden a diversos templos de la CDMX, del interior de la República mexicana e incluso en otras partes del mundo con sus estatuas o figuras del santo para bendecirlas.

Lamentablemente, los vecinos de Iztapalapa que fueron víctimas de la delincuencia un día antes de la celebración se encontraron con un altar vacío. Por esta razón, tras hacer la denuncia ante las autoridades, la familia propietaria de la estatua de San Judas Tadeo solicitó a los vecinos denunciar en caso de reconocer a los delincuentes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.