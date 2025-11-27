¡Ya llegó el Black Friday a Amazon! Este celular Motorola tiene un 45% de descuento

El Black Friday 2025 se adelantó y trajo una de las mejores ofertas en Amazon México en smartphones de gama media-premium: el Motorola Edge 60 Fusion , en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, está disponible por cuatro mil 987 pesos, un descuento del 45% respecto a su precio de lista de ocho mil 999 pesos.

La oferta lo coloca como una de las opciones más accesibles para quienes buscan un equipo potente, desbloqueado y compatible con todas las operadoras en México.

Pagos a meses y beneficios adicionales en Amazon

Además del precio rebajado, Amazon habilitó pagos de 207.79 pesos a 24 meses sin intereses, lo que vuelve el equipo aún más accesible para quienes prefieren financiar sus compras. La tienda también incluye una promoción de 90 días de Amazon Music sin costo adicional al adquirir el producto.

Con esta rebaja, el Motorola Edge 60 Fusion se posiciona como una de las mejores oportunidades del Black Friday para renovar smartphone sin gastar de más.

Características del Motorola Edge 60 Fusion

El Edge 60 Fusion destaca por su combinación de hardware y software orientado a usuarios que necesitan fluidez en tareas de trabajo, redes sociales, videollamadas y entretenimiento.

Sus 8 GB de RAM permiten manejar múltiples apps abiertas sin caídas de rendimiento, mientras que los 256 GB de almacenamiento interno brindan espacio suficiente para fotos, aplicaciones, documentos y contenido multimedia sin depender de la nube.

Además, el dispositivo integra una batería de larga duración y carga rápida, una característica clave para quienes pasan el día fuera de casa y requieren energía constante sin depender de un cargador portátil.

Cámara de 50 MP del Motorola con enfoque rápido y mejor desempeño en baja luz

La cámara principal de 50 megapíxeles es uno de sus mayores atractivos. Motorola incorporó un sistema de enfoque preciso y optimización automática en ambientes con poca iluminación, lo que facilita capturar fotografías nítidas en interiores, conciertos o escenas nocturnas.

El equipo también permite grabar video en alta resolución y ofrece modos avanzados como retrato, ultra gran angular y estabilización electrónica.

Para creadores de contenido o usuarios que suben historias y videos con frecuencia, el Edge 60 Fusion ofrece buenos resultados sin necesidad de accesorios adicionales.

Teléfono desbloqueado y compatible con todas las compañías

Al venir desbloqueado de fábrica, el smartphone funciona con Telcel, AT&T, Movistar y operadores móviles virtuales en México. Esto lo convierte en una opción flexible si el usuario planea cambiar de compañía o aprovechar promociones de portabilidad sin restricciones.

