¡Snoopy ilumina la Navidad! Krispy Kreme anuncia el encendido de su árbol y nuevas donas navideñas

La Navidad es una de las épocas favoritas de los mexicanos y, por supuesto, Krispy Kreme lo sabe y quiere compartir contigo y tu familia el encendido del árbol de Navidad. Pero eso no es todo, también tiene preparado el gran estreno de sus donas navideñas 2026 protagonizadas por un personaje entrañable: Snoopy.

Como sabemos que también eres fan de Snoopy, Charlie Brown y el resto de sus amigos, no puedes dejar pasar la oportunidad de disfrutar de estas exquisitas y tiernas donas que, además, están rellenas del espíritu navideño. Si ya estás listo para la Navidad aparta la fecha porque se viene el encendido del árbol Krispy Kreme . Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo encienden el árbol de Navidad de Krispy Kreme?

Uno de los momentos más mágicos de la Navidad es justo el momento en el que se ilumina el árbol de Navidad . Las luces nos llenan de esperanza, amor por el prójimo y sueños para el año que viene.

Por esta razón, Krispy Kreme quiere que asistas con toda tu familia para el encendido del árbol de Navidad 2026 y disfrutes de este momento con una deliciosa dona de Snoopy. Para que no se te pase, en adn Noticias te damos fecha, hora y sede de este mágico evento decembrino.

Sede: Tienda de Torres de Satélite , ubicada en Loma Suave #1, Cto. Geógrafos, esq. Periférico Blvd. Ávila Camacho, Cd. Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

, ubicada en Loma Suave #1, Cto. Geógrafos, esq. Periférico Blvd. Ávila Camacho, Cd. Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fecha: 28 de noviembre de 2025, a partir de las 4:30 P.M.

De acuerdo con el promocional del evento, los asistentes podrán disfrutar de un gran show con Snoopy , deliciosas donas y más sorpresas. Pero, recuerda, el cupo es limitado.

¿Cómo son las donas de Snoopy de Krispy Kreme esta Navidad 2026?

Como ya es costumbre, Krispy Kreme ama sorprender a sus clientes con increíbles diseños de donas de acuerdo a la época. Apenas acabamos de disfrutar de deliciosas donas de vampiro y, ahora, disfrutaremos de las donas de Snoopy y sus amigos.

Si eres fan de ese carismático y adorable perrito beagle, no te puedes perder la oportunidad de regalarle a tu familia minutos de felicidad con estas hermosas donas navideñas. ¡Te van a encantar! Así que no lo pienses mucho y aparta la fecha del encendido del árbol de Krispy Kreme.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.