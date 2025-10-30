¡Que no te ganen! Hay donas GRATIS de Halloween en Krispy Kreme; así puedes conseguir una

¿Dona o susto? Si eres fan de la spooky season y del pan dulce , entonces, no te puedes perder la mejor oportunidad de disfrutar de tus dos cosas favoritas en un solo lugar, Krispy Kreme, que tiene para todos sus clientes una sorpresa muy especial: donas gratis.

Porque las brujas y los monstruos también se merecen disfrutar de una divertida dona gratis, te contamos qué es lo que tienes que hacer para conseguirla en este Halloween 2025.

¿Cuándo va a regalar donas Krispy Kreme?

Este 31 de octubre se celebra el Halloween 2025 y Krispy Kreme quiere celebrarlo regalando deliciosas donas glaseadas a todos los clientes que cumplan con una divertida condición que ¡te va a encantar!

Puedes conseguir donas gratis durante todo el día viernes 31 de octubre. Puedes acudir a tu sucursal de Krispy Kreme más cercana en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. Puede consultar la ubicación de la sucursal más cercana a tu domicilio en este ENLACE .

OJO: La promoción no aplica en las sucursales dentro de Liverpool, ni de aeropuertos, Walmart o plataformas Delivery.

Recuerda que para que te regalen tu dona Krispy Kreme tienes que cumplir con un requisito muy especial.

Este es el secreto para conseguir una dona gratis de Krispy Kreme en Halloween

El secreto para obtener una dona Krispy Kreme gratis, este 31 de octubre, es acudir a la sucursal con tu mejor disfraz.

Krispy Kreme planea regalar una deliciosa dona glaseada a vampiros, brujas, hombres lobo, Merlinas y todos los monstruos que lleguen a solicitarla al mostrador. Habrá donas durante todo el 31 de octubre o hasta agotar existencias.

Pregunta seria: ¿dona o susto?, este 31 de octubre ponte tu mejor disfraz y corre a tu sucursal de Krispy Kreme más cercana para conseguir una deliciosa dona gratis y celebra el Halloween con mucho sabor. ¡Ve temprano antes de que se acaben!