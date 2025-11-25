¡Macabro! Una mujer revivió en su ataúd minutos antes de ser cremada | VIDEO
¿Enterrada viva? Un video viral mostró el macabro instante en el que una mujer regresó a la vida dentro de su ataúd.
¿Te imaginas que te entierren vivo o peor aún que te lleven al crematorio? Esto fue justo lo que estuvo a punto de sucederle a una mujer en Tailandia. Un video viral video viral muestra cómo la supuesta difunta le dio un susto mortal al personal de un templo cuando revivió dentro de su ataúd ¡a minutos de ser cremada!
La mujer que se encontraba en su ataúd había sido considerada muerta, por lo que uno de sus familiares la habían llevado al templo para la cremación. Te contamos los detalles de esta macabra historia.
Captan el instante en el que una mujer revive antes de ser cremada
En redes sociales, se viralizó un video en el que se ve el instante justo en el que los empleados del templo budista Wat Rat Prakhong Tham, en las afueras de Bangkok, son testigos de una situación terrorífica: una mujer revivió en su ataúd.
@azzzra_31 Buong Kwento: Babaeng Natagpuang Buhay sa Kabaong Bago ang Cremation (Thailand) Isang 65-anyos na babae, na tinukoy sa ilang ulat bilang Chonthirat Sakulkoo, ay dinala sa Wat Rat Prakhong Tham, isang Buddhistong templo sa Nonthaburi (malapit sa Bangkok) para i-cremate. Ayon sa kanyang kapatid, Mongkol, matagal na siyang “bedridden” — mga dalawang taon ang nakalipas na pababa ang kanyang kalusugan. Dalawang araw bago ang cremation, lumamang hindi na umano siya humihinga (unresponsive) kaya inakala ng pamilya at mga lokal na opisyal na siya ay patay. Gusto raw niyang mag-donate ng organs kapag namatay, kaya dinala siya ng kapatid niya papunta sa isang ospital sa Bangkok. Ngunit tumanggi ang ospital na tanggapin ang kanyang “bangkay” dahil wala silang opisyal na death certificate. Kaya ang kapatid niya ay nagdesisyong i-cremate na siya sa templo dahil nag-aalok ito ng libreng cremation service. Habang nasa templo na ang kabaong, may narinig na kaunting “katok” mula sa loob habang kausap ang kapatid tungkol sa dokumento ng kamatayan. Nang buksan nila ang kabaong, laking gulat nila nang makita na umiikot ang ulo ng babae, kumikilos ang braso, at bahagyang bumubukas ang mga mata — buhay siya. Kaagad siyang dinala sa Bang Yai Hospital para sa medikal na pagsusuri. Ayon sa mga doktor, hindi siya nag-undergo ng cardiac arrest o iba pang seryosong problemang pang-puso o baga. Ang sanhi ng tila “pagkamatay” ay matinding hypoglycemia (sobrang baba ng blood sugar), na puwedeng magmukhang wala nang buhay o hindi na gumagalaw. Matapos magamot, naging stable ang kalagayan niya. Ang templo (Wat Rat Prakhong Tham) ay nag-commit na sagutin ang gastusin sa ospital para sa kanya. Ang insidenteng ito ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng maayos na pag-verify ng kamatayan bago magsagawa ng cremation rituals. #WomanFoundAlive #BuhayPaPala #TrueStory #ViralVideo #UnexpectedMoment ♬ original sound - Ranger M
En el clip se puede apreciar cómo una mujer que se encontraba aparentemente muerta dentro de su féretro blanco comienza a moverse justo cuando los empleados la llevaban hacia el crematorio en la parte trasera de una camioneta.
¿Por qué llevaron a la mujer al crematorio?
De acuerdo con el gerente de asuntos generales y financieros del templo, el hermano de la supuesta occisa, un hombre de 65 años, la había llevado en su ataúd desde la provincia de Phitsanulok para ser cremada.
Sin embargo, el gerente del templo señaló que poco templo después escucharon un leve golpe que provenía desde dentro del ataúd, por lo que lo abrieron y hallaron a la mujer que se movía con dificultad.
“La vi abriendo los ojos ligeramente y golpeando el costado del ataúd. Debió haber estado golpeando durante bastante tiempo”, dijo el gerente.
El hermano aclaró que la mujer llevaba dos años postrada en su cama, hasta que un día dejó de respirar, aparentemente. Por esta razón, el hombre colocó a la mujer en un ataúd y viajó 500 kilómetros hasta el crematorio gratuito. Incluso, dijo que había intentado donar sus órganos, pero el hospital de Bangkok no lo aceptó ya que él no contaba con el certificado de defunción.
y lleva la información en la palma de tu mano.