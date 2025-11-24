Precio de la Cena de Navidad y nuevo platillo en el menú de comida de Costco
La comida de Costco en estas épocas suele ser altamente demandada, y su menú navideño es de los más populares para acompañar las cenas de estas fiestas.
La mejor época del año ha llegado y con ella el menú navideño de comida preparada de Costco . Así como los pasteles y las roscas de reyes, sus platillos son de los más buscados entre los consumidores debido a la practicidad para conseguirlos y su delicioso sabor. Es por eso que para que vayas planeando tanto el gasto como la compra, en adn Noticias te vamos a decir cuáles son los precios de estos guisos y lo nuevo que la cadena de supermercados ha implementado en su oferta de alimentos para Navidad y Año Nuevo.
Menú navideño de comida preparada de Costco
Son 5 los platillos que año con año Costco ofrece para la cena de Navidad y este año se agregó uno más. Entre los que seguro ya conoces están:
- Pavo relleno con salsa de manzana
- Romeritos con tortitas de papa
- Lomo navideño de cerdo
- Ensalada de manzana
- Ensalada de espinaca con queso de cabra
Este año a l a comida preparada de Costco para la cena de Navidad se agregó la Lasaña con ensalada de espinaca, queso provolone y jitomate.
Precio de la cena de Navidad en Costco
Ahorrarse la fatiga de cocinar para la Cena de Navidad es posible con la comida preparada y aquí te decimos cuál es el precio por platillo y para cuántas personas aproximadamente rinde:
- Pavo relleno con salsa de manzana, porción de poco más de 2 kilogramos, $1,044 pesos y rinde para 4 personas
- Romeritos con tortitas de papa, porción de poco más de 1.5 kilogramos, $399 pesos y rinde para 4 personas aprox
- Lomo navideño de cerdo, porción de 1 kilogramo, $465 pesos y rinde para 3 a 4 personas
- Ensalada de manzana, porción de 3 kilogramos, $546 pesos
- Ensalada de espinaca con queso de cabra, porción de 1.5 kilogramos, $381 pesos para 4 personas
Lasaña con ensalada de espinaca, $244 pesos y rinde para una o dos personas
Recuerda que estos precios están sujetos a cambios dependiendo de la sucursal y la cadena de tiendas. Sin embargo, con estos precios ya puedes darte una idea de lo que tendrás que gastar en la cena de Navidad o Año Nuevo.
