Las mejores actividades para hacer con niños en la CDMX para una temporada navideña increíble

¡La Navidad 2025 en la CDMX se enciende con magia! Si buscas actividades increíbles para hacer con niños sin gastar tu aguinaldo, esta es la mejor guía. Tendremos pistas de hielo gratuitas en las 16 alcaldías, un tren mágico en Tláhuac y la tradicional Verbena Navideña en el Zócalo.

Si yas estás listo para celebrar la Navidad con tu familia en la CDMX sihgue leyendo porque a continuación, te decimos dónde ver nieve artificial en Parque Aztlán y cómo enviar tu carta a Santa.

Carta a Santa y los Reyes Magos en el Palacio de Correos de México

Una de las actividades infaltables en la temporada navideña es el envío de la carta a Santa Claus y qué mejor lugar que el Palacio de Correos de México. Esta actividad permite a niños y adultos vivir la tradición de enviar tu cartita de deseos a Santa Claus y los Reyes Magos.

La dinámica del Palacio Postal incluye talleres donde los niños aprenden a escribir y dirigir correctamente su carta, asegurando que el mensaje llegue a su destino. Además de los buzones especiales, el Palacio suele contar con un árbol gigante y escenarios temáticos divertidos para las fotografías familiares.

Tren navideño y villa iluminada en Tláhuac

En el oriente de la capital encontrarás el Expreso Polar y la Villa Iluminada en Tláhuac. El paseo incluye instalaciones fotográficas y espectáculos de luces que le encantarán a tus pequeños.

La entrada a este evento navideño en Tláhuac suele ser gratuita o con una cuota de recuperación muy accesible. Estará disponible hasta el 26 de diciembre.

Pistas de hielo gratuitas en las 16 alcaldías

Una de las grandes sorpresas de esta Navidad 2025 son las Pistas de Hielo gratuitas que se instalarán en las 16 alcaldías de la CDMX. Esta iniciativa busca llevar la diversión invernal a todos los rincones de la ciudad, ofreciendo un plan con niños totalmente gratis y accesible para miles de familias.

Estas pistas de hielo estarán abiertas al público del 20 de diciembre al 5 de enero y son perfectas para pasar un día increíble con la familia. El acceso es libre e incluye el préstamo de patines. Entre las ubicaciones confirmadas se encuentran parques y deportivos importantes de cada alcaldía.

Verbena Navideña en el Zócalo

El Zócalo de la CDMX será el corazón de la Navidad con la tradicional Verbena Navideña. Este evento gratuito es uno de los planes más importantes para hacer con niños y se mantendrá activo hasta el 30 de diciembre. La Verbena incluye la instalación de árboles monumentales, una piñata gigante y el impresionante alumbrado de los edificios del Centro Histórico.

Además de la iluminación, la Verbena Navideña en el Zócalo ofrece una feria artesanal y una oferta de antojitos mexicanos. El escenario principal será sede de conciertos gratuitos de artistas nacionales e internacionales, pastorelas y espectáculos dirigidos especialmente a las familias. Es el lugar perfecto para sentir el ambiente de la temporada navideña y tomar fotografías icónicas.

Actividades de nieve en Parque Aztlán

La novedad de esta Navidad 2025 es la programación especial del Parque Aztlán, el nuevo espacio de entretenimiento familiar en la CDMX. Parque Aztlán iniciará la temporada navideña con lluvias de nieve artificial programadas a partir del 25 al 30 de noviembre, en los siguientes horarios: a las 18:30, 19:00 y 19:30 horas.

El parque complementará las actividades de nieve con conciertos, pastorelas y espectáculos gratuitos para niñas y niños del 21 al 25 de diciembre. Este plan con niños en Parque Aztlán es una excelente opción para combinar la diversión de los juegos mecánicos con la magia de la Navidad.

Ahora que ya lo sabes, elige tu actividad favorita y diviértete en estas vacaciones navideñas en compañía de tus niños o niñas.

