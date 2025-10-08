¡Atención Potterheads! Ya tenemos las primeras imágenes de la nueva serie de Harry Potter de HBO

Este miércoles 8 de octubre el internet explotó con las filtraciones de John Lithgow como Dumbledore para la nueva serie de Harry Potter de HBO . Las fotos fueron compartidas por X y de inmediato causaron conmoción en millones de fans de la saga Harry Potter.

Dumbledore es el director del colegIo de magIa y hechicería Howgarts , además de uno de los personajes más importantes de la saga. Anteriormente el papel lo había interpretado por el actor británico Michael Gambon, quien en 2023 falleció a los 83 años a causa de neumonía.

John Lithgow es un actor estadounidense con más de 20 años de experiencia en Hollywood. A interpretado numerosos papeles en grandes producciones como: Dexter la serie, Shrek, Cónclave, Interestelar y Guerra de Papás.

First look at John Lithgow as Dumbledore on the set of HBO’s ‘HARRY POTTER’ series. pic.twitter.com/4iWQupwGnZ — Cinema Solace (@SolaceCinema) October 8, 2025

Cuándo y dónde se estrena la nueva serie de Harry Potter

La nueva serie de Harry Potter llegará para el verano de 2027, es una producción original de HBO y en México se podrá ver mediante el servicio de streaming HBO Max .

Esta serie estrenará capítulos semanalmente y se espera que se extienda a entre 7 y 9 temporadas. La intención de la productora es retratar lo más fiel posible el universo de Harry Potter.

De qué trata la nueva serie de Harry Potter de HBO

Harry Potter de HBO se comenzó a rodar este verano y cuenta con Holly Waddington como diseñadora de vestuario. Waddington es una diseñadora británica que ha trabajado en proyectos como: Poor Things y Killing Eve.

La serie va a ser un remake de la saga Harry Potter, la cual tendrá una temporada de 10 capítulos por libro/año. Este mega proyecto de Warner y HBO busca emular grandes éxitos como GOT pero con el vasto universo de Harry Potter.

Este es el cast completo de Harry Potter de HBO

Trío Principal:



Harry Potter: Dominic McLaughlin Hermione Granger: Arabella Stanton Ron Weasley: Alastair Stout

Profesores y personal de Howgarts:



Albus Dumbledore: John Lithgow Minerva McGonagall: Janet McTeer Severus Snape: Paapa Essiedu Rubeus Hagrid: Nick Frost Quirinus Quirrell:. Luke Thallon Argus Filch: Paul Whitehouse

Personajes de Reparto:



Molly Weasley: Katherine Parkinson Draco Malfoy: Lox Pratt Lucius Malfoy: Johnny Flynn Petunia Dursley: Bel Powley Vernon Dursley: Daniel Rigby Cornelius Fudge: Bertie Carvel Seamus Finnigan: Leo Earley Parvati Patil: Alessia Leoni Lavender Brown: Sienna Moosah

