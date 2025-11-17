Último día del Buen Fin 2025; Huawei Pura 80 al 58% de descuento en Amazon

Durante el último día del Buen Fin 2025, el Huawei Pura 80 se posiciona como uno de los teléfonos más buscados gracias a su descuento del 58%, quedando en ocho mil 999 pesos, frente a su precio original de 21 mil 499 pesos.

Además, algunas tiendas mantienen opciones de pago de 24 meses sin intereses y promociones adicionales como meses gratis de servicios digitales, lo que lo convierte en una de las ofertas más fuertes del segmento de gama media-alta.

Características del Huawei Pura 80

El Pura 80 destaca por su pantalla OLED de 6.6 pulgadas con tasa de actualización adaptativa de hasta 120 Hz, ideal para quienes consumen contenido, trabajan desde el celular o juegan con frecuencia.

Su diseño en cristal mate, bordes planos y acabado dorado ofrece buena ergonomía sin dejar marcas de dedos. Además, llega con protección avanzada gracias al cristal reforzado desarrollado por Huawei.

Destaca la cámara XMAGE Ultra Chroma

Uno de sus mayores atractivos es el sistema fotográfico. El Huawei Pura 80 integra una cámara principal de 50 MP con apertura variable, tecnología XMAGE Ultra Chroma para colores más reales, un lente ultra gran angular de 13 MP y un telefoto de 12 MP.

El enfoque automático rápido y la estabilización óptica ayudan a obtener fotos más claras, incluso en movimiento o con poca luz.

La cámara frontal de 13 MP ofrece buena definición para videollamadas, contenido en redes sociales y selfies con IA.

Rendimiento y batería para quienes necesitan duración

El dispositivo cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, suficientes para multitarea, aplicaciones pesadas y uso prolongado sin retrasos. Su batería de 5,170 mAh está pensada para usuarios que pasan gran parte del día fuera de casa.

Incluye Dual SuperCharge, que permite carga rápida por cable y carga inalámbrica, un punto útil si se requieren recargas urgentes o si se utiliza base de carga.

Extras para mejorar la experiencia del Huawei Pura 80

El equipo incluye cancelación de ruido con IA, ideal para llamadas en la calle, transporte público o lugares con mucho movimiento. También ofrece conectividad moderna como Wi-Fi de alta velocidad, Bluetooth actualizado y sensores completos para navegación y seguridad.

Último llamado del Buen Fin

Con el precio más bajo registrado desde su lanzamiento, el Huawei Pura 80 a ocho mil 999 pesos es una opción sólida para quienes buscan un smartphone potente, con buena cámara y excelente batería.

Hoy es el último día del Buen Fin para aprovecharlo antes de que regrese a su precio regular.

