¡Aprovecha los últimos días del Buen Fin 2025! Rematan Switch 2 y el juego Mario Kart World en menos de 10 mil pesos

En el cierre del Buen Fin 2025 , uno de los productos que más atención ha generado entre consumidores y seguidores de los videojuegos es la oferta de Nintendo Switch 2 con el juego Mario Kart World, disponible este domingo en Amazon México a un precio de nueve mil 999 pesos, cifra que se ha colocado entre las más consultadas durante el fin de semana.

La edición 2025 del Buen Fin llega a su última jornada y, de acuerdo con el listado de Amazon , el paquete de Nintendo se mantiene con un descuento respecto al precio original que es de 13 mil 999 pesos.

⚽🔥 Amazon tiene una entrega especial para ti.

La pasión por el fut está por subir de nivel. 🇲🇽



Pídela en Amazon a partir del 6 de noviembre. 👀

Lo que está por llegar va a hacer historia.#EntregamosTodoPorElFut pic.twitter.com/GEIu3IrbEj — Amazon México (@amazonmex) November 10, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Meses intereses en Amazon

Además, la plataforma ofrece la posibilidad de adquirirlo mediante 15 meses sin intereses con un pago aproximado de 666.60 pesos por mensualidad.

La tienda también informa que las compras realizadas durante este periodo cuentan con una política de devolución extendida hasta el 31 de enero de 2026, lo que ha impulsado el interés entre usuarios que buscan opciones de compra más flexibles.

Características del Switch 2 y la oferta en Amazon

La oferta integra la consola Nintendo Switch 2 , la nueva generación del sistema híbrido de la marca japonesa, junto con una copia física del título Mario Kart World, uno de los lanzamientos más esperados del año por su salto gráfico y mejoras en jugabilidad.

De acuerdo con la descripción del vendedor, se trata de una versión internacional, lo que suele implicar empaques o manuales en otros idiomas, aunque sin afectar la compatibilidad con juegos y servicios disponibles en México.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

Se trata de un producto con alta demanda

En distintos portales de análisis de precios y tendencias de consumo, este paquete ha figurado entre los más buscados desde el arranque del Buen Fin , impulsado en gran medida por la llegada reciente de la consola al mercado y el interés por adquirirla con un título emblemático de Nintendo.

Especialistas han señalado que, aunque no se trata del mayor descuento registrado para la consola, el precio se habilita nuevamente como una de las pocas rebajas directas en un producto cuyo costo se ha mantenido estable en tiendas oficiales.

Últimas horas para adquirirlo

Con el cierre del Buen Fin programado para el final del lunes, la oferta permanece activa mientras haya disponibilidad. Usuarios han reportado que el inventario varía durante la jornada, por lo que se recomienda verificar existencias antes de finalizar la compra.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.