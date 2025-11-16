Lucía Méndez reafirma que Juan Gabriel está vivo; así fue la llamada que la hizo dudar de la muerte del divo

Lucía Méndez sorprendió a su público al afirmar que ella sigue convencida de que su compadre, el famoso cantante Juan Gabriel sigue vivo. A pesar de que el icónico intérprete falleció el 28 de agosto de 2016, la diva de la televisión mexicana reveló que recibió una llamada del cantante, después de su supuesta muerte.

Asimismo, las imágenes del supuesto Juan Gabriel comiendo en un restaurante en París la hizo dudar nuevamente de que el famoso esté muerto. Te contamos los detalles de las recientes declaraciones de Lucía Méndez que la pusieron en tendencia en redes sociales.

¿Qué dijo Lucía Méndez de Juan Gabriel?

Juan Gabriel se convirtió en tendencia en las últimas semanas debido a el extremo de una serie basada en su vida y a la transmisión de su primer concierto en Bellas Artes en el Zócalo capitalino, un evento que logró reunir a cientos de mexicanos que siguen amando la interpretación y las letras que caracterizan al compositor que creó éxitos como ‘Querida’.

En una entrevista reciente, Lucía Méndez reafirmó su creencia acerca de que Juan Gabriel sigue vivo, pues incluso aseguró que ha recibido señales que la convencen de que el intérprete sigue con vida.

“Me van a decir loca, pero yo sí siento que está vivo. Me han dicho que lo han visto, y yo lo creo”, contó en entrevista con medios de comunicación.

Así fue la llamada que hizo dudar de la muerte de Juan Gabriel

Además del video viral en el que aseguran que el Divo de Juárez fue visto en un restaurante en París, Lucía Méndez asegura que ha visto otro tipo de señales que le han hecho dudar acerca de la muerte de quien fue su amigo y compadre.

“Yo no dudo, yo pienso que sí era Juan Gabriel. El pelo, la cara, el porte… además a él le encantaba París, el glamour, la Ciudad de la Luz”, aseguró la famosa.

Hace tiempo, Lucía Méndez recordó un episodio que ocurrió hace varios años y que la hizo dudar de la muerte de Juan Gabriel.

“Me llamó y me dijo: ‘Hola, ¿cómo estás? Me tienes que ayudar’. Yo pensé que era alguien imitándolo… pero era él, era su voz. Aunque se rían, era él”, contó en entrevista para El Gordo y la Flaca.

En dicha oportunidad, la famosa aseguró que la voz que escuchó a través del teléfono era inconfundible, por lo que cree que el intérprete de ‘Noa Noa’ podría estar viviendo en otro país con un perfil bajo.

