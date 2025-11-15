Laptop Lenovo con 4 mil pesos de descuento en Amazon por el Buen Fin 2025

Tanto para los estudiantes como para algunos trabajadores, tener una laptop es fundamental y en Amazon la Lenovo Idepad tiene un descuento de más de 4 mil pesos por el Buen Fin 2025, así que si estás buscando una buena computadora, aquí te decimos cuáles son sus características y precio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la Laptop Lenovo en el Buen Fin 2025?

La Lenovo Laptop Ideapad Slim 3 tiene un precio regular en Amazon de 15 mil 999 pesos, pero durante el Buen Fin 2025 tendrá un descuento del 28% por lo que queda en 11 mil 499 pesos. Además, puedes obtener un 5% extra con el código de la oferta INTELBF.

Con esta compra tendrás 90 días libres de Amazon Music y hasta 24 meses sin intereses de 479.12 pesos, así que es una oferta que no te puedes perder.

Características de la Lenovo Ideapad

Es una laptop de 15,3 pulgadas en color espuma de mar con Intel Core i5 y memoria RAM de 24 GB con sistema operativo Windows 11 Home . Tiene altavoces estéreo, 2 W x2 optimizados con Dolby Audio, lector de tarjetas SD, UHD integrados.

Con la memoria RAM que tiene permite ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin perder velocidad, por lo que puedes editar videos, trabajar en hojas de cálculo o navegar en varias pestañas al mismo tiempo.

Puedes guardar miles de archivos, programas, fotos y videos gracias a su disco solido de 1 TB. Tiene un audio de alta calidad pues esta equipada con 2 altavoces estéreo optimizados con tecnología Dolby Audio. La pantalla brinda una resolución de 1920 x 1200, es ideal para videollamadas, hojas de cálculo y multitarea.

Esta computadora es ideal para quienes buscan poder realizar diversas tareas en un solo equipo, así que es una buena opción para que aproveches.

Fintech: Qué son y cómo ganar dinero con ellas [VIDEO] Las empresas Fintech se han popularizado en los últimos años al ser aplicaciones que ofrecen servicios financieros; te contamos de qué se trata y qué tan confiables son.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.