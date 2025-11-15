¡Aprovecha el Buen Fin! Walmart lanza promoción especial para el iPhone 15 de 128GB

¡Corre a renovar tu celular! El Buen Fin 2025 termina el próximo lunes 17 de noviembre, por lo que aún estás a tiempo de alcanzar algunas de las mejores promociones. Walmart México está ofreciendo una atractiva oferta para los amantes de la tecnología con el remate del celular Apple iPhone 15 de 128GB.

Si te interesa un teléfono de gama alta, moderno, con un buen rendimiento y cámara, esta es tu oportunidad. En adn Noticias te presentamos toda la información para que aproveches.

Características del iPhone 15 de 128GB

El iPhone 15 de 128GB cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, un chip A16 Bionic, sistema de cámara dual de 48MP gran angular y 12MP ultra gran angular, almacenamiento interno de 128GB, y conexión USB-C. También incluye la Dynamic Island para notificaciones, una batería de larga duración y funciones avanzadas de seguridad.

Pantalla



Tecnología: Super Retina XDR (OLED).

Tamaño: 6.1 pulgadas en diagonal.

Resolución: 2556 x 1179 píxeles a 460 ppi.

Brillo: 1000 nits (normal), pico de 1600 nits (HDR), pico de 2000 nits (en exteriores).

Características: Dynamic Island, HDR, True Tone, Amplia gama de colores (P3) y resistencia a huellas dactilares.

Rendimiento y Almacenamiento



Chip: A16 Bionic.

Memoria RAM: 6GB.

Almacenamiento interno: 128GB.

Memoria expandible: No.

Cámaras



Sistema principal: Dual (Gran angular de 48MP y Ultra gran angular de 12MP).

Zoom: Zoom óptico 2x.

Características: Fotos en 24 MP, modo retrato mejorado, modo noche y Smart HDR.

Video: Calidad excepcional con estabilización y grabación en 4K.

Conectividad y Batería



Conexión: USB-C.

Batería: Dura hasta 26 horas de reproducción de video.

Carga: Carga rápida con el adaptador de 20W (se vende por separado), que permite un 50% de carga en aproximadamente 30 minutos.

Redes: Conexión 5G.

Precio del iPhone 15 de 128GB

La cadena anunció un precio de remate de $11,499, muy por debajo de su costo regular de $13,999, lo que representa un ahorro directo de $2,500.

Además, la tienda ofrece la posibilidad de adquirir el dispositivo hasta a 12 meses sin intereses, con pagos aproximados de $958.25 mensuales, lo que facilita su compra para quienes buscan renovar su smartphone sin afectar de golpe su presupuesto.

