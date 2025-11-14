Ni los mexicanos nos atrevimos a tanto... Paso a paso para preparar el agua fresca de jalapeño

El agua de jalapeño se volvió tendencia después de que el creador Xo Suigeneris, conocido como Chef Suie, la presentara en un video viral. El clip circula desde septiembre de 2025 y desató miles de reacciones que impulsaron la bebida como la mezcla más atrevida del año. Suie, con raíces mexicanas y millones de seguidores, mostró cómo combinar limón, azúcar y jalapeño para crear algo picante y refrescante. Esta propuesta, celebrada por su “fuego juguetón”, abrió la conversación sobre la evolución de las aguas mexicanas.

La receta se volvió un reto viral que invita a experimentar en casa. En México y Estados Unidos, usuarios replican la mezcla para descubrir si realmente “quema o conquista”.

ChatGPT | Open AI Para darle otro sabor al agua de jalapeño, se le puede agregar pepino o tequila.

¿Quién es Chef Suie y por qué influye en las tendencias gastronómicas?

Chef Suie nació en San José, California, en 2003. Creció entre sabores mexicanos y una identidad creativa que combinó música y cocina. Su llegada a TikTok impulsó una nueva generación de recetas rápidas y divertidas, todas centradas en ingredientes clásicos con giros audaces.

Suie se posicionó como una figura híbrida entre creador gastronómico, exrapero y referente juvenil. Su carisma y estilo spanglish generaron una comunidad que prueba, adapta y comparte sus ideas sin miedo al picante.

El video viral que desató la fiebre del agua de jalapeño

El 25 de septiembre de 2025, Suie lanzó un video donde enseñó cómo preparar esta bebida con limón y jalapeño fresco. El clip acumuló miles de likes y comentarios que oscilaron entre emoción y escepticismo. La mezcla sorprendió por su equilibrio entre acidez y picor progresivo.

La receta forma parte de una tendencia más amplia en su contenido de aguas frescas con toques extremos. La comunidad replicó la idea en retos y tutoriales que multiplicaron la popularidad del agua de jalapeño.

¿Cómo preparar agua de jalapeño en casa? (Versión práctica y sin riesgos)

Suie explica que el punto clave está en la licuación breve y en colar la mezcla para equilibrar sabor y picor. Ingredientes:



6-8 limones medianos (verdes preferibles)

2-3 jalapeños frescos (ajusta por ardor)

4 tazas de agua fría

½ taza de azúcar (blanca o morena, al gusto)

¼ cucharadita de sal (opcional, para balance)

Hielo y rodajas para decorar

Pasos detallados:



Lava y ralla la cáscara de 2-3 limones (solo la parte colorida, evita lo blanco). Exprime y reserva la pulpa. El rallado libera un aroma cítrico

Exprime y reserva la pulpa. El rallado libera un aroma cítrico Lava, corta por la mitad y pica en trozos los jalapeños (quita semillas para menos fuego)

En la licuadora, une ralladura, pulpa, jugo, jalapeños, azúcar, sal y 2 tazas de agua. Procesa 20-30 segundos

Pasa por colador a un pitcher, exprimiendo residuos. Agrega el agua restante. Prueba y corrige con azúcar

Refrigera 10-15 min o añade hielo y sirve con escarchado de sal o azúcar

Consejos y variaciones



Picor a medida: Empieza con 1 jalapeño si eres nuevo; 3 para el "quemazón"

Almacenaje: 2-3 días en la nevera; revuelve antes de servir

Twists: Añade pepino para frescura o tequila para coctel. Nutrición aprox. por porción: 80 cal, alta en vitamina C

Errores comunes: No hierva los jalapeños; pierde punch. Si buscas suave, desvena todo

