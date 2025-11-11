¡La veía muy mal! Jawy Méndez confiesa lo que vivió Lola Cortés en La Granja VIP

La cuarta Gala de Eliminación de La Granja VIP fue verdaderamente dramática, pues no solo perdimos a Jawy Méndez, sino que también Lola Cortés pidió su salida del reality de TV Azteca.

En entrevista para adn Noticias, Jawy Méndez, el cuarto granjero eliminado, nos contó que la famosa cantante y actriz, también conocida como la jueza de hierro de La Academia, la estaba pasando muy mal dentro de La Granja.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué salió Lola Cortés de La Granja VIP?

El pasado domingo 9 de noviembre, la terna de nominados estaba conformada por cuatro de los granjeros más fuertes de la competencia: Alfredo Adame , El Patrón, Jawy Méndez y Lola Cortés. Sin embargo, esta última, no estaba dispuesta a esperar la decisión del público.

Durante la transmisión de la Gala por Azteca Uno, Lola Cortés pidió la palabra a Adal Ramones, para solicitar que la dejaran salir del reality. La famosa explicó que padecía un trastorno de ansiedad y ya había tenido varios ataques de pánico que estaban poniendo en riesgo su salud.

Durante la transmisión, la famosa se contuvo lo más que pudo hasta que le permitieron la salida y logró reencontrarse con su hija. En ese momento, Lola Cortés tuvo un ataque de ansiedad y lloró de forma incontrolable, por lo que la producción también le brindó atención médica.

¿Qué dijo Jawy Méndez de la salida de Lola Cortés?

A pesar de la salida de Lola Cortés, la producción de La Granja VIP tomó la decisión de seguir con la eliminación del 9 de noviembre, por lo que tras cerrar las votaciones, el granjero eliminado fue Jawy Méndez.

El famoso nos contó que desde el segundo día dentro de La Granja, se percató que Lola Cortés no la estaba pasando bien.

“Yo la veía muy mal, no es algo de dos días. Desde el segundo día yo lo detecté y dije que la veía rara y que la veía muy mal. Aguantó así que mis respetos, porque aguantó más de lo que ella quería y más de lo que creía”, comentó el carismático conductor de Venga la Alegría.

Jawy Méndez nos reveló que efectivamente, Lola Cortés tuvo muchos episodios de ansiedad, en los que tanto él como Manola Díez, fueron su contención. El conductor consideró que definitivamente un reality en el que hay tantos sube y bajas de emociones no era el mejor lugar para la cantante y actriz.

El famoso nos confesó que él consideraba que Lola Cortés debió de haber salido antes, por lo que incluso la puso en su segundo legado.

Jawy Méndez acepta que se equivocó al dejar en su legado a Eleazar Gómez

En cuando a su decisión de poner a Eleazar Gómez en su legado y colocarlo en la placa de nominados desde el domingo, Jawy Méndez nos confesó que sí pudo ser un error ahora que sabe que sus compañeros planeaban nominarlo durante el Viernes de Traición para no darle oportunidad de que se quede una semana más.

No obstante, el famoso considera que solo será cuestión de tiempo para que el publico se dé cuenta de que Eleazar Gómez no es tan honesto como parece.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.