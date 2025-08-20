¡Yaha! Precio de la Nintendo Switch 2 en agosto y dónde comprar

Nintendo lanzó la Switch 2 hace un par de meses y hubo muchas personas que la compraron en preventa; sin embargo, si aún no tienes la tuya y quieres ahorrarte una lanita, te decimos dónde comprarla más barata en agosto.

Cabe señalar que el mercado de consolas vive una revolución y la competencia cada vez es más fuerte, por ello, las grandes marcas tienen que impulsar sus ventas.

Precio de la Nintendo Switch 2 en agosto

En México, la Nintendo Switch 2 tiene un precio de 13 mil 559 pesos en la mayoría de las tiendas, aunque algunas tienen la opción de venta a meses sin intereses, el precio sigue siendo elevado.

¿Dónde comprar la Nintendo Switch 2 más barata?

Así que, para que te ahorres una lanita, Amazon México vende la Nintendo Switch 2 en 9 mil 699 pesos y la puedes adquirir a 15 meses sin intereses con tarjetas participantes.

El producto es vendido por un tercero y enviado por Amazon y en caso de que no cuentes con tarjeta de crédito puedes pagar la consola a 24 meses con costo adicional y financiamiento.

Características de la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 tiene una pantalla de 1080p y al conectarla a la televisión puedes disfrutar de resolución 4K. Tiene compartibilidad con HDR y la frecuencia de fotogramas es de hasta 120 fps.

Los Joy-Con tienen conectores magnéticos y cada control puede utilizarse como un mouse en los juegos compatibles.

El Game Chat te permite comunicarte con tus amigos y mostrarles tus partidas.

Precios de todas las consolas de Nintendo

La Nintendo Switch OLED con control Joy-Con azul y rojo neón tiene un precio de entre 5 mil 599 y 5 mil 649 pesos.

Mientras que la Consola Nintendo Switch Lite se vende entre 2 mil 949 y hasta 4 mil 159 pesos dependiendo de la tienda departamental, el color y el almacenamiento.

Características generales de las consolas de Nintendo

Si quieres comprar una consola de Nintendo y no sabes cuál aquí te compartimos cuál es la diferencia entre cada una:

Nintendo Switch Modelo OLED

Pantalla OLED vívida de 7 pulgadas (17.78 cm)

Tres modos de juego: portátil, semiportátil y modo TV

Modo local cooperativo, local inalámbrico y multijugador en línea

Nintendo Switch

Pantalla táctil LCD de 6.2 pulgadas (15.75 cm)

Tres modelos de juego: portátil, semiportátil y modo TV

Modo local cooperativo, local inalámbrico y multijugador en línea

Nintendo Switch Lite

Consola portátil, compacta y ligera

Tiene una gran variedad de colores

Juego local inalámbrico y multijugador en línea

