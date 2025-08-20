¡Yaha! Precio de la Nintendo Switch 2 en agosto y dónde comprar
La Nintendo Switch 2 fue lanzada hace un par de meses y si aún no has comprado la tuya, te decimos cuál es su precio en agosto dónde conseguirla más barata.
Nintendo lanzó la Switch 2 hace un par de meses y hubo muchas personas que la compraron en preventa; sin embargo, si aún no tienes la tuya y quieres ahorrarte una lanita, te decimos dónde comprarla más barata en agosto.
Cabe señalar que el mercado de consolas vive una revolución y la competencia cada vez es más fuerte, por ello, las grandes marcas tienen que impulsar sus ventas.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Precio de la Nintendo Switch 2 en agosto
En México, la Nintendo Switch 2 tiene un precio de 13 mil 559 pesos en la mayoría de las tiendas, aunque algunas tienen la opción de venta a meses sin intereses, el precio sigue siendo elevado.
Nintendo Today, la nueva app para recibir noticias de juegos, lanzamientos y de la Switch 2
Durante el Nintendo Direct se dieron a conocer varios lanzamientos y detalles de juegos que se estrenarán este 2025 junto con la Switch 2.
¿Dónde comprar la Nintendo Switch 2 más barata?
Así que, para que te ahorres una lanita, Amazon México vende la Nintendo Switch 2 en 9 mil 699 pesos y la puedes adquirir a 15 meses sin intereses con tarjetas participantes.
El producto es vendido por un tercero y enviado por Amazon y en caso de que no cuentes con tarjeta de crédito puedes pagar la consola a 24 meses con costo adicional y financiamiento.
Características de la Nintendo Switch 2
La Nintendo Switch 2 tiene una pantalla de 1080p y al conectarla a la televisión puedes disfrutar de resolución 4K. Tiene compartibilidad con HDR y la frecuencia de fotogramas es de hasta 120 fps.
Los Joy-Con tienen conectores magnéticos y cada control puede utilizarse como un mouse en los juegos compatibles.
El Game Chat te permite comunicarte con tus amigos y mostrarles tus partidas.
Nintendo Direct: Revelan avances y fechas de lanzamiento de nuevos juegos para la Switch 2
Este jueves 31 de julio se realiza el Nintendo Direct: Partner Showcase y en adn40 te compartimos un resumen con lo más destacado del mundo de los videojuegos.
Precios de todas las consolas de Nintendo
La Nintendo Switch OLED con control Joy-Con azul y rojo neón tiene un precio de entre 5 mil 599 y 5 mil 649 pesos.
Mientras que la Consola Nintendo Switch Lite se vende entre 2 mil 949 y hasta 4 mil 159 pesos dependiendo de la tienda departamental, el color y el almacenamiento.
Características generales de las consolas de Nintendo
Si quieres comprar una consola de Nintendo y no sabes cuál aquí te compartimos cuál es la diferencia entre cada una:
Nintendo Switch Modelo OLED
- Pantalla OLED vívida de 7 pulgadas (17.78 cm)
- Tres modos de juego: portátil, semiportátil y modo TV
- Modo local cooperativo, local inalámbrico y multijugador en línea
Nintendo Switch
- Pantalla táctil LCD de 6.2 pulgadas (15.75 cm)
- Tres modelos de juego: portátil, semiportátil y modo TV
- Modo local cooperativo, local inalámbrico y multijugador en línea
Nintendo Switch Lite
- Consola portátil, compacta y ligera
- Tiene una gran variedad de colores
- Juego local inalámbrico y multijugador en línea
Nintendo anuncia Mario Kart World
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.