Todo sobre el Nintendo Mall Tour en México; actividades y juegos GRATIS

Nintendo Mall Tour 2025 llega a México y aterriza en Guadalajara para darle a los fans la oportunidad de probar los títulos y lanzamientos más nuevos de la marca con sede en Japón e incluso participar en la prueba de demos de juegos y nuevos ‘gadgets’.

Lo mejor de todo es que esta experiencia será completamente gratis y va a recorrer las 3 ciudades más importantes de la república mexicana (CDMX, GDL y MTY). Este evento se ha realizado en los últimos años a manera de ‘tour’ donde se recorren las principales ciudades del mundo para hacer una promoción activa de la marca y los productos más nuevos de Nintendo .

En la edición 2025, el recorrido finaliza con varios países de Latinoamérica durante el último trimestre del año y ayuda a sus fans a tener un poco del universo Nintendo cerca de sus hogares.

Este es un evento que marca un precedente de la marca en México, pues a pesar de que el público mexicano está en el top 5 de los más consumidores de productos Nintendo, todavía no hay presencia oficial de Nintendo en territorio nacional, lo cual ha provocado que algunos de los productos sean más caros o difíciles de conseguir.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Nintendo Mall Tour México

Nintendo Mall Tour México 2025 será una experiencia interactiva e inmersiva en la cual existirán distintas zonas temáticas con juegos y actividades para toda la familia. El evento se dividirá en alrededor de 5 stands donde podrás:

Probar los juegos más nuevos de Nintendo, tanto para switch 1 y 2, además de tener acceso a demos no estrenados.

Jugar y participar para poder ganar mercancía oficial de la marca.

Tomarte fotos con los personajes más representativos de Nintendo.

Este evento se realizará en centros comerciales de CDMX, GDL, MTY, Puebla y Querétaro de manera gratuita, y en otros países latinos como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Los días están todavía por confirmarse en los canales oficiales de Nintendo , así como las plazas que albergarán el evento. Para la CDMX lo más probable es que sea Perisur la plaza sede del Nintendo Mall Tour, por su gran ubicación al sur de la ciudad y su gran tamaño.

Esperemos que este sea el primero de muchos eventos y activaciones oficiales de Nintendo en México, recuerda estar pendiente a las redes sociales de Nintendo para las fechas y sedes.

Próximos lanzamientos de Nintendo

Metroid Prime 4: Nintendo Switch (Switch 2), 4 de diciembre de 2025.



Nintendo Switch (Switch 2), 4 de diciembre de 2025. Leyendas Pokémon: Nintendo Switch, 2025 (Por determinar).



Nintendo Switch, 2025 (Por determinar). Hollow Knight Silksong: Nintendo Switch, 4 de septiembre de 2025.



Nintendo Switch, 4 de septiembre de 2025. Dragon Quest I & II HD-2D Remake: Nintendo Switch, 30 de octubre de 2025.



Nintendo Switch, 30 de octubre de 2025. El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor Nintendo Switch (Switch 2), 2025 (Por determinar).



Nintendo Switch (Switch 2), 2025 (Por determinar). Inazuma Eleven Victory Road: Nintendo Switch, 13 de noviembre de 2025.



Nintendo Switch, 13 de noviembre de 2025. Donkey Kong Bananza: Nintendo Switch 2,17 de julio de 2025.



Nintendo Switch 2,17 de julio de 2025. Mario Kart World: Nintendo Switch, 25 de junio de 2025.



Nintendo Switch, 25 de junio de 2025. Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch, 17 de octubre de 2024.



Nintendo Switch, 17 de octubre de 2024. Donkey Kong Country Returns HD: Nintendo Switch, 16 de enero de 2026.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.