inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Es Tendencia
Nota

El universo de la PlayStation 5 va por todo tipo de jugadores; estas son las versiones y precios

La PlayStation 5 ofrece desde modelos robustos con lector de discos hasta versiones Slim digitales. Conoce las opciones y precios para elegir la tuya en México.

¿Cuál es el precio de la PlayStation 5?
Canva Pro
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La PlayStation 5 aterrizó en 2020 como una nave insignia para los gamers, y desde entonces Sony lanzó modelos para cada tipo de jugador. Desde la imponente PS5 estándar hasta la minimalista PS5 Slim, e incluso la esperada PS5 Pro, la gama es tan amplia como el mapa de un RPG.

Regalos Playstation Plus 2025
También te puede interesar:

Playstation celebra su aniversario con 5 increíbles regalos

En conmemoración del vigésimo quinto aniversario del lanzamiento de ‘Playstation Plu’, Sony ha lanzado una serie de recompensas para todos sus usuarios

Tiempo Libre
Ver nota

¿Eres de los que aman coleccionar discos o de los que viven en la nube digital? En adn40 te mostramos todas las versiones, diferencias y precios para que elijas tu aliada gamer ideal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuántos modelos de la PS5 existen y qué los hace únicos?

Sony arrancó con dos modelos base:

  • PS5 estándar con lector de discos
  • PS5 edición digital

En 2023 se sumó la PS5 Slim en ambas variantes, más compacta y ligera. Y, el 7 de noviembre del 2024, la PS5 Pro salió al mercado para ser el boss final del hardware, con potencia y gráficos mejorados.

En total, hay cinco modelos principales: PS5 estándar (con y sin disco), PS5 Slim (con y sin disco) y la PS5 Pro. Cada consola se adapta a un tipo de jugador, desde coleccionistas físicos hasta exploradores digitales.

Diferencias entre las versiones de la PS5: Tamaño, potencia y almacenamiento

La PS5 estándar es grande y robusta, ideal para destacar en cualquier setup. Mide 390 x 104 x 260 mm y pesa hasta 3,9 kg. La Slim es más compacta: 358 x 96 x 216 mm y 3,2 kg. Incluso la Slim digital permite añadir un lector de discos externo, aunque con configuración online obligatoria. Sin embargo, la PS5 Pro lleva la potencia a otro nivel con una GPU AMD Radeon RDNA 3 mejorada que alcanza hasta 16,7 teraflops, optimizada para RayTracing avanzado y soporte para resoluciones 8K.

Todas comparten procesador Ryzen Zen 2 y GPU AMD Radeon RDNA2 de 10,3 teraflops. La Slim y la Pro añaden 1 TB de almacenamiento frente a los 825 GB de la estándar. La Pro también incluye tecnología de escalado por inteligencia artificial (PlayStation Spectral Super Resolution), que mejora texturas y detalles como si tu consola tuviera visión de halcón.

¿Cuál es el precio de las diferentes versiones de la PS5 en México?

  • PS5 Estándar (2020, con lector de discos): 12 mil 999 pesos aprox. Incluye lector Blu-ray, retrocompatibilidad con PS4. Ahora incluye paquetes con juegos como God of War: Ragnarök por 14 mil 999 pesos en Amazon o Liverpool
  • PS5 Digital Edition (2020, sin lector): 10 mil 699 pesos aprox. Exclusivamente digital y más económica. Ahora se consigue en 8 mil pesos en Walmart o Amazon
  • PS5 Slim (2023, con lector de discos): 10 mil 999 pesos aprox. Compacta, con 1 TB. Ahora se consigue en en 7 mil 999 pesos en Sanborns o Amazon

¡Prepara tu control! GoW Ragnarok ya tiene fecha de estreno

[VIDEO] Luego de rumores y una larga espera, se anunció la fecha de estreno de God of War Ragnarök; te contamos todo lo que debes saber sobre este lanzamiento.

  • PS5 Slim Digital Edition (2023, sin lector): 8 mil 999 pesos aprox. Similar a la Slim con disco, pero sin lector; admite lector externo. Ahora se consigue en 7 mil 999 pesos en Chedraui o Amazon
  • PS5 Pro Digital Edition (2024, sin lector): 15 mil 999 a 18 mil 999 pesos. Tiene 2 TB SSD, GPU RDNA 3 de 16,7 teraflops, soporte 8K y escalado IA. En Costco se vio a 15 mil 999 pesos, y en Walmart en 18 mil 999
  • PS5 Digital Edition 30º Aniversario (2024, sin lector): 11 mil 24 a 12 mil 999 pesos. Edición limitada con diseño inspirado en PS1, 1 TB y DualSense conmemorativo. Preventa en Amazon y Mercado Libre con envíos desde septiembre 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tecnología
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Juárez Miranda

LO MÁS VISTO

¿Qué cable puede dañar dispositivos?

El cable que no es de luz y que puede dañar varios dispositivos durante una tormenta eléctrica; todos lo tenemos

Es Tendencia
Samsung Galaxy S24 Ultra en Amazon Prime Day

Ofertón del 50%: Amazon Prime Day pone en precio de remate el Samsung Galaxy S24 Ultra

Es Tendencia
laptop amazon

Adelántate al regreso a clases: Descuento de casi 5 mil pesos en la laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 durante el Amazon Prime Day

Es Tendencia
Amazon Prime Day trae cientos de descuentos

Amazon Prime Day 2025 ofrece productos con hasta el 60% de descuento y 12 meses sin intereses

Es Tendencia
¿Dónde comprar la máscara de Luz LED Shark CryoGlow?

Máscara de Luz LED Shark CryoGlow en menos de 6 mil pesos durante Amazon Prime Day 2025

Es Tendencia
Kenia Os cumpleaños.jpg

Kenia Os celebra su cumpleaños 26 y Peso Pluma le dedica un tierno mensaje con FOTOS inéditas

Es Tendencia