El universo de la PlayStation 5 va por todo tipo de jugadores; estas son las versiones y precios
La PlayStation 5 ofrece desde modelos robustos con lector de discos hasta versiones Slim digitales. Conoce las opciones y precios para elegir la tuya en México.
La PlayStation 5 aterrizó en 2020 como una nave insignia para los gamers, y desde entonces Sony lanzó modelos para cada tipo de jugador. Desde la imponente PS5 estándar hasta la minimalista PS5 Slim, e incluso la esperada PS5 Pro, la gama es tan amplia como el mapa de un RPG.
¿Eres de los que aman coleccionar discos o de los que viven en la nube digital? En adn40 te mostramos todas las versiones, diferencias y precios para que elijas tu aliada gamer ideal.
¿Cuántos modelos de la PS5 existen y qué los hace únicos?
Sony arrancó con dos modelos base:
- PS5 estándar con lector de discos
- PS5 edición digital
En 2023 se sumó la PS5 Slim en ambas variantes, más compacta y ligera. Y, el 7 de noviembre del 2024, la PS5 Pro salió al mercado para ser el boss final del hardware, con potencia y gráficos mejorados.
En total, hay cinco modelos principales: PS5 estándar (con y sin disco), PS5 Slim (con y sin disco) y la PS5 Pro. Cada consola se adapta a un tipo de jugador, desde coleccionistas físicos hasta exploradores digitales.
Diferencias entre las versiones de la PS5: Tamaño, potencia y almacenamiento
La PS5 estándar es grande y robusta, ideal para destacar en cualquier setup. Mide 390 x 104 x 260 mm y pesa hasta 3,9 kg. La Slim es más compacta: 358 x 96 x 216 mm y 3,2 kg. Incluso la Slim digital permite añadir un lector de discos externo, aunque con configuración online obligatoria. Sin embargo, la PS5 Pro lleva la potencia a otro nivel con una GPU AMD Radeon RDNA 3 mejorada que alcanza hasta 16,7 teraflops, optimizada para RayTracing avanzado y soporte para resoluciones 8K.
Todas comparten procesador Ryzen Zen 2 y GPU AMD Radeon RDNA2 de 10,3 teraflops. La Slim y la Pro añaden 1 TB de almacenamiento frente a los 825 GB de la estándar. La Pro también incluye tecnología de escalado por inteligencia artificial (PlayStation Spectral Super Resolution), que mejora texturas y detalles como si tu consola tuviera visión de halcón.
¿Cuál es el precio de las diferentes versiones de la PS5 en México?
- PS5 Estándar (2020, con lector de discos): 12 mil 999 pesos aprox. Incluye lector Blu-ray, retrocompatibilidad con PS4. Ahora incluye paquetes con juegos como God of War: Ragnarök por 14 mil 999 pesos en Amazon o Liverpool
- PS5 Digital Edition (2020, sin lector): 10 mil 699 pesos aprox. Exclusivamente digital y más económica. Ahora se consigue en 8 mil pesos en Walmart o Amazon
- PS5 Slim (2023, con lector de discos): 10 mil 999 pesos aprox. Compacta, con 1 TB. Ahora se consigue en en 7 mil 999 pesos en Sanborns o Amazon
- PS5 Slim Digital Edition (2023, sin lector): 8 mil 999 pesos aprox. Similar a la Slim con disco, pero sin lector; admite lector externo. Ahora se consigue en 7 mil 999 pesos en Chedraui o Amazon
- PS5 Pro Digital Edition (2024, sin lector): 15 mil 999 a 18 mil 999 pesos. Tiene 2 TB SSD, GPU RDNA 3 de 16,7 teraflops, soporte 8K y escalado IA. En Costco se vio a 15 mil 999 pesos, y en Walmart en 18 mil 999
- PS5 Digital Edition 30º Aniversario (2024, sin lector): 11 mil 24 a 12 mil 999 pesos. Edición limitada con diseño inspirado en PS1, 1 TB y DualSense conmemorativo. Preventa en Amazon y Mercado Libre con envíos desde septiembre 2025
